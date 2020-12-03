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Они фабрикуют дела уже против детей? МВД заявило: подросток бросал камни в машину милиции. Свидетели: Это были снежки!
Источник материала: Партизан
Накануне вечером МВД сообщило о задержании 16-летнего подростка, якобы бросившего камень в милицейский автомобиль. Однако десять свидетелей опровергают это, заявляя, что это были снежки!
скриншот видео
Так называемые "правоохранители" продолжают фабриковать липовые дела, в том числе против детей и за то, чго не было!
СК возбудил уголовное дело о "грубом нарушении порядка" (часть 1 статьи 342 УК) против 16-летнего учащегося профессионального лицея, сообщила накануне вечером пресс-служба МВД.
Там утверждают, что 29 ноября во время протеста в Минске компания несовершеннолетних якобы кидала камни в милицейскую машину Chevrolet на улице Руссиянова. Один из "камней" попал в заднюю дверь транспорта.
На видео, снятом изнутри машины и опубликованном милицией, слышно, как о транспорт что-то ударяется, после чего один из сотрудников спрашивает, «кто кинул», а второй отвечает — «малолетки». После милицейский автомобиль заезжает на тротуар и начинает погоню за несколькими убегающими пешеходами.
"Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ", — говорится в сообщении МВД.
Против подростка возбуждено уголовное дело об "активном участим в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
Почти сразу после того, как это сообщение появилось в Сети, там стала появляться информация, что у подростков не было никаких камней - они бросали снежки.
Позже это подтвердили "
Вот что очевидцы сообщили «Нашей Ниве» через телеграм-бот:
«Эти парни минут десять бросались снежками в сторону ГАИ, почти никогда не попадали, бывало, даже прилетало под ноги протестующим. Старшие говорили: мальчики, может не надо кидаться? Но сильно никто не останавливал, оно и понятно почему, большинство даже было «за», — пишет очевидец.
«Я стоял на остановке общественного транспорта напротив универсама и внимательно наблюдал за действиями подростков. Они просто бросались снежками в стоявший автозак, потом — в проезжавшие мимо машины МВД. Я хочу обратить внимание на то, что снега на земле не было, а только на машинах на парковке. Я видел, как они брали снег с машин, лепили снежки и бросались. Снег был мокрый, и поэтому сотрудникам в машине могло показаться по звуку, что это камень», — отмечает другой очевидец.
Момент, когда парню удалось попасть снежком в автозак, попал на видео.
Третий очевидец говорит, что минут за 15 до инцидента, подросткам удалось попасть снежком в машину ГАИ:
«Они перебегали перекресток на зеленый свет и вдруг бросили снежок в лобовое стекло машины ГАИ. Инспекторы никак не отреагировали, а просто дворниками смели снег и стояли неподвижно. Парни спрятались во дворах. Спустя минут 15—20 снова появились на горизонте и метрах в десяти от меня лепили снежки.
Подъехала другая милицейская машина, и подростки вдвоем бросили снежки в машину и стали убегать. Парень которого задержали, насколько помню, попал в стекло. Второй парень промахнулся. Рядом со мной стоял незнакомый мужчина, и мы сразу пришли к выводу, что парня привлекут по криминалке, было интересно только, как это напишут.
Камень - абсолютная выдумка, все было на моих глазах».
«Милицейская машина стояла на светофоре. Один парень попал в боковое стекло, второй промахнулся. Машина погналась за ними по тротуару», — пишет четвертый очевидец.
Важный момент!
Люди говорят, что снежок попал в боковое стекло, но не повредил его. Милиция же показывает вмятину возле левых задних дверей автомобиля.
Откуда туда мог прилететь снежок или даже камень? Только с противоположной стороны дороги. Но на милицейском видео не видно, чтобы подростки перебегали дорогу. Они стояли на правом относительно машины силовиков тротуаре.
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Они фабрикуют дела уже против детей? МВД заявило: подросток бросал камни в машину милиции. Свидетели: Это были снежки!
Накануне вечером МВД сообщило о задержании 16-летнего подростка, якобы бросившего камень в милицейский автомобиль. Однако десять свидетелей опровергают это,...
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