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До чего дошел прогресс! Жителей Сингапура будут кормить мясом из пробирки

03.12.2020 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса

Сингапур разрешил американскому стартапу Eat Just продавать выращенное в лаборатории куриное мясо. Это первое в мире разрешение на так называемое чистое мясо, полученного не от убитых животных, пишут западные СМИ.

Продовольственное агентство Сингапура в среду заявило, что произведенная Eat Just курица соответствует стандартам безопасности для использования в наггетсах, что открывает путь к началу коммерческого использования продукции американской компании.

В отличие от заменителей мяса на растительной основе, которые производятся из таких ингредиентов, как соевые бобы, мясо "in vitro", "клеточное" или "культивированное" производится из клеток животных, выращенных в пробирках. 

Инвесторов в такие проекты привлекает то, что в итоге получается настоящее мясо, но без убийства животных или ущерба окружающей среде, отмечает The Financial Times.

Как заявил один из основателей и главный исполнительный директор Eat Just Джош Тетрик, "впервые будет продаваться мясо реальных животных, но при этом без необходимости убивать хоть одно животное или срубать хоть одно дерево". 

Сингапур, в котором проживает 5,7 млн человек, в настоящее время производит всего около 10% необходимых жителям продуктов питания, а остальное импортирует.

По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), курятина занимает второе место в мире по объему производства среди мяса после свинины. Ежегодно убивается около 69 млрд кур. 

Птицы потребляют большое количество корма, в котором соевые бобы являются ведущим компонентом, и защитники окружающей среды указывают на рост потребления курятины как на ключевой фактор вырубки лесов Амазонки.
 
 
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Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса
 
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