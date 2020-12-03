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TUT.by лишили статуса СМИ – но это не значит, что журналисты перестанут говорить правду

03.12.2020 13:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Экономический суд Минска лишил один из самых крупных новостных порталов Беларуси статуса СМИ. Вот такая свобода слова в центре Европы в 2020-м. 

Иск против TUT.by подало министество информации. Оно посчитало, что «недостоверная информация» в материалах этого СМИ, за которые ему вынесли предупреждения, наносит вред государственным интересам. В суде TUT.by настаивал, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Но судья (как удивительно) встал на сторону мининформа. 

О том, как проходил суд по делу TUT.by, подробно рассказали здесь. 

За что TUT.by лишили статуса СМИ и что теперь будет с порталом 

По закону, СМИ в Беларуси лишается своего статуса, если получает два и более письменных предупреждений в течение одного года от министерства информации. С 7 августа TUT.by получил четыре предупреждения по этим статьям: 

  • «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?»
  • «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах»
  • «К редактору TUT.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках»
  •  «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти»

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска TUT.by. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.by приостановлено до 30 декабря 2020 года. После обжалования TUT.by в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным. 3 декабря суд таки решил: статуса СМИ у TUT.by больше нет. 

Редакция TUT.by не собирается закрываться! Журналисты и дальше продолжат делать свою работу. Единственное, что изменится – теперь они не смогут посещать митинги, акции и другие мероприятия в качестве корреспондентов.  

Заявление от редакции KYKY

Редакция KYKY официально заявляет: этим решением «власть» отобрала наш слоган «ничего святого». Мы горды называть себя коллегами журналистов TUT.by. Ребята, спасибо, что вы есть!

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска лишил один из самых крупных новостных порталов Беларуси статуса СМИ. Вот такая свобода слова в центре Европы в 2020-м.  Иск против TUT.by...
 
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