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TUT.by лишили статуса СМИ – но это не значит, что журналисты перестанут говорить правду
Источник материала: KYKY>
Экономический суд Минска лишил один из самых крупных новостных порталов Беларуси статуса СМИ. Вот такая свобода слова в центре Европы в 2020-м.
Иск против TUT.by подало министество информации. Оно посчитало, что «недостоверная информация» в материалах этого СМИ, за которые ему вынесли предупреждения, наносит вред государственным интересам. В суде TUT.by настаивал, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Но судья (как удивительно) встал на сторону мининформа.
За что TUT.by лишили статуса СМИ и что теперь будет с порталом
По закону, СМИ в Беларуси лишается своего статуса, если получает два и более письменных предупреждений в течение одного года от министерства информации. С 7 августа TUT.by получил четыре предупреждения по этим статьям:
18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска TUT.by. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.by приостановлено до 30 декабря 2020 года. После обжалования TUT.by в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным. 3 декабря суд таки решил: статуса СМИ у TUT.by больше нет.
Редакция TUT.by не собирается закрываться! Журналисты и дальше продолжат делать свою работу. Единственное, что изменится – теперь они не смогут посещать митинги, акции и другие мероприятия в качестве корреспондентов.
Заявление от редакции KYKY
Редакция KYKY официально заявляет: этим решением «власть» отобрала наш слоган «ничего святого». Мы горды называть себя коллегами журналистов TUT.by. Ребята, спасибо, что вы есть!
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Экономический суд Минска лишил один из самых крупных новостных порталов Беларуси статуса СМИ. Вот такая свобода слова в центре Европы в 2020-м. Иск против TUT.by...
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