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Суд лишил Tut.by статуса СМИ

03.12.2020 13:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ibiz.by

3 декабря в Экономическом суде Минска было рассмотрено дело по иску Мининформа против портала.

Министерство информации сочло, что «недостоверная информация» в материалах, за которые Tut.by получил предупреждения, наносит вред государственным интересам. Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. Портал получил четыре предупреждения, одно из них было оспорено.

Защита Tut.by считает, что лишение портала статуса СМИ направлено против информационного суверенитета Беларуси: согласно постановлению Совмина «О Концепции информационной безопасности», в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Три предупреждения, которые портал получил от Мининформа (четвертое было обжаловано в Верховном суде) – это 0,06% материалов, опубликованных на портале, подчеркивал адвокат.

Тем не менее, суд принял решение о лишении Tut.by статуса СМИ. Защитник интересов Мининформа полагает, что это не скажется на правах граждан на получение информации, так как граждане получали ее и до получения порталом статуса СМИ.

Напомним, сетевое издание Tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года. До этого момента основанный в 2000 году портал работал без статуса СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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3 декабря в Экономическом суде Минска было рассмотрено дело по иску Мининформа против портала.
 
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