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Суд лишил Tut.by статуса СМИ
03.12.2020 13:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ibiz.by
3 декабря в Экономическом суде Минска было рассмотрено дело по иску Мининформа против портала.
Министерство информации сочло, что «недостоверная информация» в материалах, за которые
Защита Tut.by считает, что лишение портала статуса СМИ направлено против информационного суверенитета Беларуси: согласно постановлению Совмина «О Концепции информационной безопасности», в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.
Три предупреждения, которые портал получил от Мининформа (четвертое было обжаловано в Верховном суде) – это 0,06% материалов, опубликованных на портале, подчеркивал адвокат.
Тем не менее, суд принял решение о лишении Tut.by статуса СМИ. Защитник интересов Мининформа полагает, что это не скажется на правах граждан на получение информации, так как граждане получали ее и до получения порталом статуса СМИ.
Напомним, сетевое издание Tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года. До этого момента основанный в 2000 году портал работал без статуса СМИ.
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3 декабря в Экономическом суде Минска было рассмотрено дело по иску Мининформа против портала.
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