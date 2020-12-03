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TUT.BY лишили статуса СМИ
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Министерство считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. TUT.BY указывает, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Судья постановил лишить TUT.BY статуса СМИ.
Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».
Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.
18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.
После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.
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Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений.
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