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TUT.BY лишили статуса СМИ

03.12.2020 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

TUT.BY лишили статуса СМИ
Фото: TUT.BY
В Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Мининформа против крупнейшего информационного портала Беларуси, пишет TUT.BY.

Министерство считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. TUT.BY указывает, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Судья постановил лишить TUT.BY статуса СМИ.

Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.
 
Теги: Минск
 
 
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Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений.
 
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