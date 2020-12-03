Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так TUT.BY лишили статуса СМИ Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений.

Министерство считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. TUT.BY указывает, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Судья постановил лишить TUT.BY статуса СМИ.Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.