СК: Четырем работникам Белорусского металлургического завода предъявлено обвинение в организации беспорядков

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых работников ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



Источник: СК

На основании собранных по делу доказательств работникам БМЗ предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела, в Жлобине 17 августа возле крупнейшего промышленного предприятия республики проходило несанкционированное массовое мероприятие.

«Примерно в 12 часов рядом с корпусами заводоуправлений собралась толпа из числа работников БМЗ и иных лиц, поддавшихся на призывы организаторов митинга, которые были размещены в локальных telegram-каналах и чатах. Вскоре несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство. В итоге часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта», — отметила Кривоногова.

Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба.

Сообщение о происшествии на БМЗ поступило в управление Следственного комитета по Гомельской области. В ходе доследственной проверки следователи установили «организаторов и активных участников беспорядков». Уголовное дело возбудили в отношении 38-летних разливщика стали и оператора резки горячего металла, 42-летнего водителя и 30-летнего автослесаря.

Расследование данного уголовного дела осуществляла следственная группа. С участием фигурантов, сообщает СК, проведен комплекс следственных действий. В ходе следствия оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда, говорится в сообщении ведомства. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства. В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант, гражданин России, скрылся от органа уголовного преследования и объявлен в розыск, сообщает СК.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

По информации правозащитников, 27 ноября в Жлобине был задержан слесарь-ремонтник БМЗ Игорь Поваров, который является членом Белорусского независимого профсоюза. В числе тех, кому грозит уголовное преследование, правозащитники называли также работников завода Евгения Гомона, Павла Магидова и Александра Боброва.

По данным следствия, забастовка обошлась предприятию в 1088 рублей 29 копеек.

Согласно информации Белорусского независимого профсоюза, на 2 декабря на БМЗ в стачке участвовало 11 работников.