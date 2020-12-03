Большой кроссовер Hyundai Palisade выходит на рынок ТС

Источник материала: Tut.by

Российский офис Hyundai объявил цены и комплектации полноразмерного кроссовера Palisade , который впервые был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе осенью 2018 года.





В соседней стране Palisade длиной 4,98 м и с колесной базой 2,9 м будет доступен в четырех вариантах исполнения и с двумя моторами на выбор — это дизель 2.2 CRDi (200 л.с. и 440 Нм крутящего момента) и бензиновый двигатель 3.5 MPI (249 л.с. и 336 Нм). В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода с функцией выбора режимов движения Multi-Terrain Control.









Цены на Palisade в России стартуют от 3 149 000 рублей (41 880 долларов по текущему курсу) за дизельную версию и 3 199 000 рублей (42 540 долларов) за вариант с бензиновым V6. В обоих случаях это кроссовер в начальной комплектации Lifestyle, оснащение которой включает 6 подушек безопасности, отделку салона натуральной и искусственной кожей, подогрев руля, а также сидений первого и второго рядов, мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном, трехзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамической разметкой и 18-дюймовые легкосплавные диски.





На вершине гаммы — кроссовер в исполнении Cosmos (отделка кожей наппа и замшей, панорамная крыша с люком и полный набор систем безопасности), который может иметь различную компоновку салона: на 8 или 7 мест (с раздельными сидениями второго ряда). Цены на такой Palisade начинаются от 3 749 000 рублей (49 860 долларов) за дизельную версию и от 3 799 000 рублей (50 500 долларов) за бензиновую. Семиместный вариант на 30 тысяч рублей (без малого 400 долларов) дороже.