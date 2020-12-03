Сколько стоит перегородка из блоков: смета на работы и материал. Советы по монтажу своими руками

Источник материала: Tut.by

Застройщики часто сдают квартиры со свободной планировкой — владелец сам решает, какой будет конфигурация и размер комнат. Профессионал-отделочник и видеоблогер в одном лице Павел Сидорик посвятил монтажу перегородок в новой квартире отдельный сюжет. В нем он разбирает основные ошибки, которые допускают при работе с блоками из газобетона, показывает весь процесс укладки блоков на цементный клей. Плюс лайфхаки, которые помогут упростить работу тем, кто решит возводить стены самостоятельно. Получилась очень наглядная инструкция со сметой.

В начале видео Павел рассказывает, что ремонт идет в квартире со свободной планировкой. Первое, что он советует сделать, — разметить место, где будет устанавливаться межкомнатная перегородка. Это он рекомендует делать с помощью цветной клеящейся ленты. Точную разметку наносит с помощью лазерного уровня.

Также он советует обязательно прорезать стяжку в месте установки перегородки — блоки должны ставиться на монолитное перекрытие. Штроба должна быть в полтора раза шире ширины блока. В противном случае под весом перегородки стяжка просядет, что обернется трещинами на стене.

В качестве материала стены Павел использует газосиликатные блоки. Они будут укладываться на цементный клей.

Когда была сделана разметка на полу, блогер показал, как выровнять поверхность основания и сделать основание из кладочного раствора под первый ряд блоков по маякам. Это облегчает дальнейшие работы по кладке блоков.

Далее делается предварительная раскладка первого ряда с подрезкой в размер крайних блоков.





Одной из ошибок строителей является укладка блоков на кладочный раствор. Павел говорит, что для этого нужно использовать только специальный клей, с которым шов получается минимальным. Чтобы клей наносился на поверхность блоков ровно и быстро, Павел показал интересный лайфхак — самодельный станок в виде фанерного короба с закрепленным к нему шпателем с гребенкой.





Еще один совет по правильной кладке: нужно соблюдать правила по перевязке и раскладке блоков.

Одна из самых главных ошибок строителей — жесткая привязка перегородки к несущей стене. Это также является причиной появления трещин в перегородках. Для привязки к несущей стене (каждый третий ряд) Павел рекомендует использовать мягкий подвес вместо жесткого металлического уголка. В месте примыкания стены и блока лучше использовать не цементный клей, а клей-пену для блоков или монтажную пену.





Несмотря на то что производители блоков заявляют о хорошей геометрии материалов, они все равно «пляшут», то есть не являются исключительно ровными. Павел говорит, что пытаться выровнять кладку с помощью клея не стоит: он для этого не предназначен. Проще это сделать обычной грубой наждачкой — просто стесать неровности в горизонтальной плоскости кладки из блоков.

Вертикальность стен нужно проверять только с одной стороны блоков. Все неровности с обратной стороны будут устранены в процессе штукатурки.

Еще один важный этап работы — установка перемычки дверного проема. Павел говорит, что в продаже есть специальные блоки-перемычки для этого длиной 1,2 метра, их ставят в нужном месте и продолжают возводить стены дальше. Но они существенно дороже — стоят больше 30 рублей за штуку, при этом стандартный блок обходится примерно в два рубля. Поэтому есть смысл сэкономить: склеить несколько стандартных блоков клей-пеной. В итоге через 5 минут вы имеете перемычку, которая раз в 7 дешевле заводской. Дополнительно перемычку над проемом Павел армирует.





А что делать с зазором между стеной и потолком? Если это щель шириной в 5 и более сантиметров, то Павел советует не лениться и выпилить полоски блоков соответствующего размера и заложить ими пространство. Запенивание монтажной пеной такой большой щели потом обернется трудностями с монтажом потолков. Если щель получилась 1-1,5 см, то ее нужно заполнить клей-пеной или монтажной пеной.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В конце ролика Павел Сидорик предоставил смету на материалы и работу на возведение перегородки в 18 м² (в долларах по актуальному курсу на момент съемки видео):

блоки — 120

доставка — 56

подъем на этаж — 26

клей для блоков — 7

кладка блоков — 160

Итого: 369 долларов.