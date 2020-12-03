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На сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки
Источник материала: Tut.by
На сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки. Об этом
«На данный момент с этим разбираются сотрудники других ведомств. Первоначально пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как не получилось это сделать, они начали атаки. Сейчас на сайте порядка 2,5 тыс. подписей. Это данные, отображенные на ресурсе, но на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше. Они сейчас обрабатываются и будут дозагружены на сайт», — рассказали разработчики athletes.by.
На момент 13.45 сайт уже был доступен.
Athletes.by аккумулирует подписи провластных спортсменов под открытым обращением к общественности белорусских атлетов. Однако некоторые из упомянутых там людей уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утверждается, что сейчас на сайте порядка 2,5 тыс. подписей.
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