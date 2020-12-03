Источник материала: Tut.by

На сайт athletes.by ведутся DDoS-атаки. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.



Скриншот: athletes.by

«На данный момент с этим разбираются сотрудники других ведомств. Первоначально пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как не получилось это сделать, они начали атаки. Сейчас на сайте порядка 2,5 тыс. подписей. Это данные, отображенные на ресурсе, но на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше. Они сейчас обрабатываются и будут дозагружены на сайт», — рассказали разработчики athletes.by.

На момент 13.45 сайт уже был доступен.

Athletes.by аккумулирует подписи провластных спортсменов под открытым обращением к общественности белорусских атлетов. Однако некоторые из упомянутых там людей уже заявили , что не подписывали письмо.