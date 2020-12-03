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«Третья сестра Груздева». Что пишут в комментариях Соболенко и другим подписавшим провластное письмо

03.12.2020 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В противовес открытому письму белорусских спортсменов и деятелей спорта, выступающих за новые выборы и против насилия, в конце ноября было опубликовано письмо провластных спортсменов. В нем они называют себя «голосом настоящего спортивного сообщества страны». Основной посыл письма «Созидание во имя согласия и мира» — спорт должен быть вне политики. Среди его подписантов есть как перворазрядники и люди без указания вида спорта, так и топ-спортсмены Беларуси. SPORT.TUT.BY посмотрел, что фолловеры пишут в комментариях в Instagram известным подписантам письма.

Антон Кушнир

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир одним из первых публично прокомментировал решение подписать провластное письмо спортсменов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Всю свою жизнь я в спорте. Не могу сказать, что разбираюсь в политике. Однако я осуществил свою мечту — завоевал золотую олимпийскую медаль, и, конечно, в моей подготовке есть заслуга нашей страны. В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их, — цитата из комментария фристайлиста.

А вот как фолловеры Антона отреагировали на его подпись под провластным письмом.

pitertaker

— Не стыдно? Людей калечат и убивают, тренер за правду пострадал, а он стал на сторону зла? А если вашу мать или отца посадят в автозак? И изобьют ни за что? Вот уж действительно ни совести, ни принципов.

irina.gribko

— Мы когда-то очень за Вас болели, переживали, когда Вы были травмированы. Мы возмущались, когда Ваши прыжки «засуживали». Мы всегда были за честность, справедливость по отношению к Вам! Почему же Вы, когда несправедливость творится по отношению ко всему белорусскому народу, стали на сторону лжи, насилия, пыток и убийств? Больно, очень больно…

marijka21

— Жаль, Антон, что вы поддерживаете пытки и насилие, лучше бы поддержали тренера, который вас поддерживал. Успехов вам, к сожалению, ваш лидер уже проиграл.

glare_of_autumn

— «Спасибо» за поддержку народа. Наверное, ваше мнение даже по ТВ покажут, в отличие от мнений Романовской и Козеко.

helen_ka

— Метит на тренера белоруской сборной, видать… Задорого совесть продал.


Антон Кушнир и Николай Козеко. Фото: noc.by

Впрочем, среди комментариев было немало слов поддержки в адрес чемпиона Сочи.

alinasolnceva2108

— Антон, Вы гордость нашей страны! Спасибо, что благодаря Вам, Вашим достижениям, государственные символы нашей страны гордо развиваются на чемпионатах!

lusi.a111

— Антон мы с вами, спасибо за ваши победы.

alesia_kalina

— Не смотрите вы на этот негатив! Вы молодец!

Арина Соболенко

Лучшая белорусская теннисистка на данный момент Арина Соболенко также оставила свою подпись. «Хочется мира во всем мире и чтобы Беларусь была такой мирной, как раньше», — так в ноябрьском интервью Арина озвучила свою позицию относительно событий на родине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эти спортсмены называют себя «голосом настоящего спортивного сообщества страны».
 
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