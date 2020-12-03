Власти Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

Источник материала: Onliner

Население Литвы должно запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС. Об этом сегодня в эфире национального радио LRT заявил представитель МВД балтийской республики Миндаугас Баярунас, пишет ТАСС.

— Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток, — сказал он. В этот резерв ведомство советует включить консервы, крупы, растительное масло, сахар, воду.

— Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове, — отметил Баярунас.

Напомним, что Литва остается одним из самых ярых противников АЭС, построенной примерно в 50 километрах от Вильнюса. Ранее представители правительства соседней республики не раз высказывались об этом. Также парламент Литвы объявил станцию небезопасной и законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Минск же неоднократно опровергал заявления соседей и высказывался о том, что станция на 100% безопасна.