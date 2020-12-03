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Под Могилевом 7-летняя девочка попала под колеса трактора, она в больнице (видео)

03.12.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о том, что вчера около 8:00 в Могилевском районе под колеса трактора попала 7-летняя девочка. Сейчас она в больнице, а по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ДТП случилось в деревне Михалево Могилевского района.

— 57-летний житель деревни Дубинка, управляя трактором, двигался по улице Центральной. Он совершил наезд на 7-летнюю девочку, по предварительной информации, она пересекала проезжую часть в неустановленном месте, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП ребенок с травмами был госпитализирован.

В Госавтоинспекции обратились к родителям с просьбой ежедневно напоминать своим детям о безопасном поведении на дороге.

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В ГАИ сообщили о том, что вчера около 8:00 в Могилевском районе под колеса трактора попала 7-летняя девочка. Сейчас она в больнице, а по факту дорожно-транспортного...
 
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