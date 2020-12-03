Курс биткоина волнует, майнеры зарабатывают в два раза больше. Прогноз курса

Источник материала: Onliner

Курс биткоина в преддверии Рождества и Нового года начал активно набрать вес. То и дело он ставит свежие рекорды — недавно вплотную подобрался к 20 тыс. за единицу. Сейчас курс чуть снизился и, по данным Coindesk, составляет чуть более $19,2 тыс. за «монетку».

Майнеры биткоинов тем временем заработали в ноябре почти в два раза больше, чем в октябре: более $520 млн. Чуть менее 10% от этой суммы — это комиссии за проведенные транзакции.

На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс. Он считает такую цену вполне адекватно и возможной.

А братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook) считают , что «в обозримом будущем» курс биткоина достигнет $500 тыс. Кстати, согласно неофициальным данным, у Уинклвоссов в распоряжении находится от 120 до 170 тысяч биткоинов.