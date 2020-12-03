ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс биткоина волнует, майнеры зарабатывают в два раза больше. Прогноз курса

03.12.2020 14:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Курс биткоина в преддверии Рождества и Нового года начал активно набрать вес. То и дело он ставит свежие рекорды — недавно вплотную подобрался к 20 тыс. за единицу. Сейчас курс чуть снизился и, по данным Coindesk, составляет чуть более $19,2 тыс. за «монетку».

Майнеры биткоинов тем временем заработали в ноябре почти в два раза больше, чем в октябре: более $520 млн. Чуть менее 10% от этой суммы — это комиссии за проведенные транзакции.

На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс. Он считает такую цену вполне адекватно и возможной.

А братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook) считают, что «в обозримом будущем» курс биткоина достигнет $500 тыс. Кстати, согласно неофициальным данным, у Уинклвоссов в распоряжении находится от 120 до 170 тысяч биткоинов.

Кошелек Gianni Conti 917020 (dark brown)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×95 мм
116 р.
1 предложение
Кошелек Cedar N7L-LBA (черный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа
–14%44,16 р.
2 предложения
Портмоне с автодокументами Versado 098 (черный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 100×147 мм
63,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Кошельки в Каталоге Onliner

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс биткоина в преддверии Рождества и Нового года начал активно набрать вес. То и дело он ставит свежие рекорды — недавно вплотную подобрался к 20 тыс. за единицу....
 
Новости дня
Новости разные
 
СК: Четырем работникам Белорусского металлургического завода предъявлено обвинение в организации беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика