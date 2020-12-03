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Курс биткоина волнует, майнеры зарабатывают в два раза больше. Прогноз курса
Источник материала: Onliner
Курс биткоина в преддверии Рождества и Нового года начал активно набрать вес. То и дело он ставит свежие рекорды — недавно вплотную подобрался к 20 тыс. за единицу. Сейчас курс чуть снизился и, по данным Coindesk, составляет чуть более $19,2 тыс. за «монетку».
Майнеры биткоинов тем временем
На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс. Он считает такую цену вполне адекватно и возможной.
А братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook)
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Курс биткоина в преддверии Рождества и Нового года начал активно набрать вес. То и дело он ставит свежие рекорды — недавно вплотную подобрался к 20 тыс. за единицу....
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