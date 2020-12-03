Гомельчанина осудили на два года «химии»: повесил бчб-флаг вместо государственного на площади Ленина

Источник материала: Onliner

Прокуратура Гомеля поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя — ему инкриминированы умышленные действия в группе лиц, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом.

— Установлено, что неизвестные граждане 16 августа 2020 года в дневное время на площади Ленина в Гомеле с использованием механизма флагштока спустили размещенный на нем государственный флаг Республики Беларусь. После чего обвиняемый совместно с иными лицами с использованием слесарных инструментов снял флаг и установил на нем другое полотнище, не являющееся атрибутом государственной власти в стране, — говорится в релизе прокуратуры.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину.

— После изучения представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Гомеля постановил обвинительный приговор. На основании ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.