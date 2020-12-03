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Обидевшийся на прозвище россиянин попытался убить четырех человек

03.12.2020 14:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обидевшийся на прозвище россиянин попытался убить четырех человек

В Нижегородской области (Россия) задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство четверых человек. Один из подвергшихся нападению скончался, информирует РИА «Новости» со ссылкой на УСК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый вечером 1 декабря обиделся на высказанные в его адрес новыми знакомыми оскорбления. Мужчина нанес обидчикам множественные раны и скрылся. Один из пострадавших – мужчина 44 лет – скончался на месте, еще троих госпитализировали. За их жизни борются медики.

Уточняется, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он сообщил следователям, что обиделся на слово «боевик», которым назвали его новые знакомые, узнав, что мужчина служил в горячей точке.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В Нижегородской области (Россия) задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство четверых человек. Один из подвергшихся нападению скончался,...
 
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