Обидевшийся на прозвище россиянин попытался убить четырех человек

Источник материала: ОНТ

В Нижегородской области (Россия) задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство четверых человек. Один из подвергшихся нападению скончался, информирует РИА «Новости» со ссылкой на УСК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый вечером 1 декабря обиделся на высказанные в его адрес новыми знакомыми оскорбления. Мужчина нанес обидчикам множественные раны и скрылся. Один из пострадавших – мужчина 44 лет – скончался на месте, еще троих госпитализировали. За их жизни борются медики.

Уточняется, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он сообщил следователям, что обиделся на слово «боевик», которым назвали его новые знакомые, узнав, что мужчина служил в горячей точке.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram