|
Соболенко и Азаренко претендуют на звание игрока года по версии WTA
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко и Виктория Азаренко претендуют на звание игрока года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко в этом сезоне выиграла три титула: в Остраве, Дохе и Линце. В активе Азаренко – победа в Индиан Уэллсе, а также выход в финал US Open. Главные конкурентки белорусок: американка София Кенин, победившая на Australian Open, чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек, а также триумфатор US Open Наоми Осака и Симона Халеп из Румынии.
Фото: WTA/Jimmie48
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко и Виктория Азаренко претендуют на звание игрока года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко в этом сезоне выиграла три титула: в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)