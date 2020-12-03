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Соболенко и Азаренко претендуют на звание игрока года по версии WTA

03.12.2020 14:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко и Азаренко претендуют на звание игрока года по версии WTA

Арина Соболенко и Виктория Азаренко претендуют на звание игрока года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко в этом сезоне выиграла три титула: в Остраве, Дохе и Линце. В активе Азаренко – победа в Индиан Уэллсе, а также выход в финал US Open. Главные конкурентки белорусок: американка София Кенин, победившая на Australian Open, чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швентек, а также триумфатор US Open Наоми Осака и Симона Халеп из Румынии.

Фото: WTA/Jimmie48

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Арина Соболенко и Виктория Азаренко претендуют на звание игрока года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко в этом сезоне выиграла три титула: в...
 
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