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Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе

03.12.2020 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе

  • 3.12.2020, 14:17
Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе
фото: EPA

Минздрав Армении также назвал свои цифры.

Министерство обороны Азербайджана впервые сообщило полные данные о потерях в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь 2020 года. За полтора месяца боев погибли 2783 военнослужащих армии страны, сообщает РБК.

Более 100 военнослужащих пропали без вести. 1245 военных ранены и находятся на излечении в госпиталях.

«Освобождение Шуша, короны Карабаха, — одна из уникальных военных операций в истории мировой войны. Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизней наших мучеников», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Минздрав Армении 28 ноября сообщил, что суммарные потери за время конфликта составили 2660 военнослужащих. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что речь не идет об окончательной цифре, поскольку поиск и опознания погибших все еще идет.

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