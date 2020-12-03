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«Пришлите посла снять флаг»: белорус потроллил гродненскую милицию

03.12.2020 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Пришлите посла снять флаг»: белорус потроллил гродненскую милицию

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  • 3.12.2020, 14:05
  • 2,281
«Пришлите посла снять флаг»: белорус потроллил гродненскую милицию

Белорус высмеял неадекватные действия режима в отношении национального флага и ленточек.

Белорус из Варшавы позвонил в гродненскую милицию «пожаловаться» на вывешенный бело-красно-белый флаг в соседней стране.

Чем все закончилось - слушайте в аудиофайле.

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Белорус высмеял неадекватные действия режима в отношении национального флага и ленточек.
 
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