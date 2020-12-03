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«Пришлите посла снять флаг»: белорус потроллил гродненскую милицию
Источник материала: Хартия'97
«Пришлите посла снять флаг»: белорус потроллил гродненскую милицию
Белорус высмеял неадекватные действия режима в отношении национального флага и ленточек.
Белорус из Варшавы позвонил в гродненскую милицию «пожаловаться» на вывешенный бело-красно-белый флаг в соседней стране.
Чем все закончилось - слушайте в аудиофайле.
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Белорус высмеял неадекватные действия режима в отношении национального флага и ленточек.
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