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Тихановская созрела: «Готова возглавить Беларусь в переходный период»
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период.
«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов», - заявила Тихановская в видеообращении.
«Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу», - отметила она.
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Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период.
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