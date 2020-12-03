Тихановская созрела: «Готова возглавить Беларусь в переходный период»

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период.

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов», - заявила Тихановская в видеообращении.

«Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу», - отметила она.