ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профессор БГУ предложил отказаться от поставок нефтепродуктов в Украину

03.12.2020 14:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Профессор БГУ Михаил Ковалев удивил своими предложениями, как Беларусь может ответить на санкции Евросоюза.

"Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса - миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам, а таких сейчас очень много, которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары - от сыров и виски до красок», - заявил Ковалев в интервью "СБ. Беларусь сегодня".

Импорт товаров из стран ЕС в Беларусь по итогам 10 месяцев 2020 года составил $5,2 млрд. Но было бы полезным подсчитать, какая часть этого импорта приходится на санкционную продукцию, на «цветочные» схемы, на покупку комплектующих для наших флагманов автостроения и т.д.

Санкции против Украины

«Украина также присоединилась к антибелорусским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской "горючкой". А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет», - продолжил Ковалев.

Данное предложение экономиста звучит просто прикольно. Потому что МНПЗ будет и дальше поставлять нефтепродукты в Украину, только не по прямым контрактам, а через оффшорные прокладки.

Даже если вдруг придется отказаться от украинского рынка, МНПЗ перенаправить поток нефтепродуктов и продаст их на Ротердаме. Соответственно, не уменьшится и сумма налогов, основу которой формирует экспортная пошлина, зависящая от мировой цены на нефть, а не от страны назначения.

Что касается Украины, то она даже не заметит ухода белорусских поставщиком продукции Мозырского НПЗ. Беларусь- не единственный экспортер нефтепродуктов в Украину, и эта ниша будет занята мгновенно поставщиками из других стран.

Санкции против стран Балтии

«Что касается балтийских стран, которые идут даже впереди Евросоюза и первыми вводят против нас политические санкции, то хочу отметить, что экономических ограничений против Беларуси они никогда не применяли. Потому что понимают, что получат адекватный ответ. Например, в виде переориентации грузов из их портов на российское направление. Конечно, это потребует времени и будет менее выгодным для нас, но потери для них окажутся куда более ощутимыми», - говорит профессор БГУ.

Ключевая фраза – «будет менее выгодным для нас», которую можно прочесть как «Назло прибалтам, себе уши отморозим». Но она касается и еще одного варианта санкций против ЕС.

«Вы же знаете решительность нашего президента. Если экономические санкции против Беларуси будут существенными, он может дать команду, например, перекрыть нефтепровод и газопровод в канун зимы. "Северный поток - 2" еще не построен. Поэтому я не думаю, что санкции против нас в итоге будут столь существенными, как это обсуждается», - отметил Ковалев.

Сложно сказать, можно ли будет такой мерой проверить готовность и стрессоустойчивость Европы в зимних условиях, но вот уж точно она поможет оценить оперативность прибытия вежливых людей из России этой мерой и терпеливость Путина.

Единственное, что верно заметил Ковалев, так это то, что «люди уже начинают понимать, что вот эти четыре месяца политической нестабильности наносят такой урон белорусской экономике, а значит, белорусскому благосостоянию, что пройдет еще пару месяцев и люди будут вспоминать двадцать последних лет как лучшие свои годы в экономическом плане".

Он признал, что протесты и изоляция работают. Чем дольше Лукашенко отказывается от переговоров, пытаясь продвинуть свою мертвую-до-рождения реформу, тем в более крутое пике будет сваливаться экономика.

Отрадно, что это уже хорошо понимают и во властных структурах. Ведь под словом «люди» близкие к власти эксперты подразумевают саму власть.

Все остальные в этой стране – это, по их же словам, кормовая база…

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор БГУ Михаил Ковалев удивил своими предложениями, как Беларусь может ответить на санкции Евросоюза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд лишил Tut.by статуса СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика