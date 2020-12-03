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В Сети появилось новое видео выхода Лукашенко с автоматом к силовикам

03.12.2020 14:27 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видео с участием белорусских силовиков опубликовано в открытом интернете. На видеоролике – события возле Дворца Независимости 23 августа после разгона мирных демонстрантов.

Видно, что силовики не были готовы к появлению Александра Лукашенко. Переговариваясь, они называют его словом «Восток» и очень удивлены, что он с автоматом.

На видео появляется Лукашенко вместе с сыном Николаем, вооруженным "до зубов". Слышно, что силовики подшучивают, ругаются матом, смеются с Лукашенко.

Слышна команда: "Убрать их! Убрать их, я говорю!". Она относится к нескольким людям, которых разгоняют. Когда остается одна женщина, ее хватают и уводят.

Потом Лукашенко благодарит омоновцев: "Спасибо вам! Спасибо, в долгу не останусь!" Она в ответ аплодируют.

23 августа в город на марш вышли более ста тысяч белорусов. Они протестовали против фальсификации на выборах и насилия.

Митингующие направились в сторону Дворца Независимости, однако путь им перегородил кордон милиции.

Примерно в это же время в небе над резиденцией появился вертолет, который приземлился возле Дворца Независимости. Из него вышел Лукашенко. Он был в бронежилете и с автоматом Калашникова. В сторону резиденции в окружении охраны и военных он направился к резиденции.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. 

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

Видео опубликовано инициативой By_Pol.

 
 
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