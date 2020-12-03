«К государству было мало доверия, теперь - еще меньше». Эксперт - про планы чиновников по пенсиям

Источник материала: Tut.by

В Беларуси намерены «переформатировать пенсионную систему», заявил премьер-министр Роман Головченко 2 декабря, представляя депутатам программу работы правительства до 2025 года. Речь идет о том, чтобы «максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». Экономист Катерина Борнукова говорит, что это «хорошая и правильная идея», однако ее воплощению в жизнь мешает несколько серьезных факторов, в том числе политическая и макроэкономическая нестабильность.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чиновники уже и раньше не раз говорили о том, что белорусов нужно стимулировать откладывать на пенсию самостоятельно. Еще в 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра) отмечал , что целесообразно было бы снизить нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты для предприятий и «создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде». В июле этого года министр труда Ирина Костевич отмечала , что «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».

Примечательно, что на нынешнюю пятилетку, которая заканчивается в 2020-м, у чиновников также были планы стимулировать белорусов «на самостоятельное формирование сбережений для дополнения госгарантий» на пенсии. Однако белорусы не спешат заключать страховки на дополнительные пенсии.

— Идея очень хорошая и правильная, нам давно надо наращивать новые ступени пенсионной системы, — считает академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова. — У нас сейчас есть только распределительная система: те, кто работает, платят страховые взносы, а они переводятся пенсионерам. Конечно, с нашей демографической ситуацией эта система уходит в большой дефицит, и чем дальше, тем больше. Поэтому очевидно, что надо вводить накопительный элемент, когда человек сам себе откладывает на пенсию и не является заложником того, что в следующем поколении будет меньше работающих людей и, соответственно, меньше пенсия.

Вместе с тем, говорит Катерина Борнукова, здесь есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, речь со стороны властей пока идет только о частной инициативе.

— Мы не видим того, что государство собирается ввести обязательный накопительный элемент. Тому есть свои причины, в первую очередь то, что у ФСЗН нет денег на это. К сожалению, мы пропустили момент, когда Фонд соцзащиты был профицитным: собирал больше денег, чем распределял. Это как раз был хороший момент для того, чтобы направить профицит в накопительную систему, но мы его по каким-то причинам пропустили. Зачем проводить реформы, если не припекает? А теперь припекло, реформа нужна — но в ФСЗН уже нет «лишних» денег, чтобы направить их не сегодняшним пенсионерам, а в накопительную систему завтрашним. Это, конечно, проблема, и именно поэтому говорится только о частных и корпоративных пенсионных накоплениях. А это, по сути, дополнительные взносы.

Во-вторых, продолжает эксперт, не совсем понятно, куда именно пенсионные фонды смогут инвестировать деньги вкладчиков.

— Конечно, для экономики классно иметь источник долгосрочных денег. Но проблема в том, что для этого нужны и долгосрочные инвестиции, а в нынешних условиях политической и макроэкономической нестабильности об этом не может идти речи. Только если это будут какие-то государственные проекты, об эффективности которых мы все хорошо знаем, — говорит Катерина Борнукова. — Также в Беларуси нет развитого фондового рынка, а нет его по той причине, что большинство крупных предприятий являются государственными и потому не торгуются на бирже. Конечно, пока не будет запущена приватизация, никакого своего рынка у нас не получится. Соответственно, эти деньги будут вкладываться только за рубежом, что откроет массу политических вопросов и спекуляций. Лично я не считаю, что вкладывать деньги за рубежом — это плохо, но, наверное, не совсем правильно строить пенсионную систему на том, что деньги будут надолго выводиться из страны.

Наконец, считает Катерина Борнукова, сейчас не лучший момент для внедрения таких пенсионных механизмов, потому что «большой уверенности в белорусском будущем нет ни у кого».

— Нет настроенности вкладывать деньги в активы, связанные хоть с каким-то риском, потому что политический кризис и нестабильность умножают все остальные риски на сто. Все будут смотреть в сторону наиболее консервативных вариантов, которые меньше всего будут привязаны к белорусской экономике. И вот этот недостаток доверия к государству в целом и к экономике в частности будет решающим фактором. Если наниматель скажет: «Давай я тебе буду платить 1000 рублей, а еще 100 вкладывать в пенсионный накопительный фонд», человек, скорее всего, ответит: «Нет, давайте лучше вы мне сразу будете платить 1100 рублей».

По мнению Катерины Борнковой, вдобавок ко всем перечисленным проблемам у белорусов пока нет культуры долгосрочных сбережений, потому что «к государству было мало доверия и раньше, а теперь — еще меньше».

— Поэтому государство должно задавать пример и показать, что это работает, — подчеркивает эксперт. — Мы хотим перескочить от патерналистской системы, в которой что государство сказало, то и получили, к полностью либеральной, где пенсия зависит от личных сбережений. Но сначала нужны промежуточные шаги, какая-то государственная накопительная пенсионная система, а уже потом люди, возможно, начнут задумываться о частных пенсионных накоплениях. У людей нет опыта, они раньше не сталкивались с такой системой. Так что для успешной реализации такой идеи не хватает каких-то промежуточных фрагментов пенсионной реформы, плюс выбрано не совсем верное для нее время. Но хуже от нее в любом случае не будет.