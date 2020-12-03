Предлагали даже переезд на курорт. Какие перемены произошли у Виталия, который 8 лет жил в Audi

Источник материала: Tut.by

Месяц назад TUT.BY написал про 61-летнего Виталия Титовича, который живет в старенькой Audi на окраине Витебска. Сегодня расскажем, что за это время изменилось в его судьбе.



Виталий Титович. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, в красной Audi, которой более 30 лет, дворник «Горэлектротранса» Виталий Титович жил последние 8 лет. Здесь он обустроил мало-мальский быт, готовил еду и спал.

С женой мужчина развелся. У него есть два сына, но отношения с Виталием, как он утверждает, они не поддерживают. Однажды зимой мужчину, по его словам, выгнали из дома.

С тех пор Виталий жил где придется:

— Периодически, когда были деньги, снимал дома, дачи. Но это тоже было так себе жилье. В одном доме не было окон и стояла печка с трещинами, а платил я за него 50 рублей. Жил одно время в гараже — снимал его.

В 2012 году Виталий решил поселиться в своей «Аудюхе». «Дом на колесах» 8 лет кочевал по городу. Последнее время машина стояла на одной из улиц в Мишково на окраине города.

Родом мужчина — из Микашевичей Лунинецкого района Брестской области. Там есть родня, но возможности жить на родине, как рассказывал нам месяц назад Виталий, нет.

— Хочется жить в домике. Чтобы печка была, — делился с нами своей мечтой Виталий Титович. — Может быть, у кого-то есть пустующий дом и кто-то не против, если я там поселюсь. Я согласен и на переезд. Больше всего хотелось бы попасть туда, где «закопана пуповина» (на родину, в Брестскую область. — Прим. TUT.BY). Витебск меня не держит. Да и эта Audi тоже — ее можно на металлолом сдать. Самое ценное у меня — два костюма, мамина швейная машинка и крестик. Но это все легко с собой забрать.



В машине Виталий спал и готовил еду

Какие варианты жилья предлагали Виталию читатели

После выхода публикации журналисту TUT.BY на электронную почту и в телеграм почти целый месяц писали читатели. Откликнулось около 150 человек. Большинство сообщений пришло из Беларуси, но довольно много откликов было из России, написал даже житель далекого Казахстана. Мы помогали этим неравнодушным людям связаться с Виталием.

Мужчина признается, что его телефон целыми днями просто не умолкал. Люди звонили и предлагали самую разную помощь. Кто-то — деньгами, кто-то — продуктами, кто-то — теплыми вещами. Некоторые жители Витебска привозили ему домашнюю еду.

Очень многие люди предлагали Виталию как-то решить его жилищную проблему. Варианты были разные. Одни хотели помочь ему переехать на монастырское подворье, вторые — снять для него дом или квартиру, третьи — пустить бесплатно жить в свой пустующий дом или на дачу.

Например, одной из первых откликнулась Надежда: «Предлагаю совершенно бесплатно жить в доме в 3 км от Житковичей Гомельской области. Дом пустует, но в прекрасном состоянии и теплый».

Михаил был готов дать Виталию приют в деревне в Докшицком районе: «Это пустующий домик, но сухой, крыша там не течет, есть две печки. Могу отдать для проживания в любой момент».

Марина звала белоруса переехать в Абхазию: «Жаль, что такая судьба у Виталия. У нас большой дом. Живем с мужем вдвоем. Места хватит всем, еды достаточно. Климат у нас теплый, море, горы — красота!»

Некоторые люди соглашались предоставить витеблянину жилье, но чтобы он выполнял какую-то работу (ухаживал за пожилым человеком, присматривал за усадьбой).

Анастасия предложила мужчине переезд на курорт: «Это Кавказские Минеральные Воды, поселок Железноводский. Предгорный район, минеральная вода из источников везде бесплатная. Можно бесплатно жить в доме с участком, фруктовым садом. Но за домом нужно присматривать, отапливать».

«Пусть приезжает ко мне в Челябинск. Есть дом с газом, печкой и водопроводом. Оплаты не надо, лишь бы за домом следил», — написал Игорь.

От Виктора из Краснодарского края поступило такое предложение: «Есть дом со всеми удобствами и пасека, где нужен работник. Виталий, если хочет, может приехать, жить и получать зарплату».

Еще один россиянин, Алексей, написал: «У меня дом в деревне в Тамбовской области, там можно жить. Я бы платил Виталию за уход за хозяйством».

Несколько человек были готовы даже купить ему недорогой домик. Земляки Виталия из Микашевичей хотели сделать это вскладчину. Один мужчина, москвич, уже и цены на недвижимость в деревнях под Витебском изучил.

А еще с Виталием хотели познакомиться одинокие женщины! Такие были и среди белорусок, и среди россиянок. О своем желании пригласить мужчину к себе в дом и соединить с ним судьбу написали четыре читательницы.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как живет Виталий сейчас

И что в итоге, спросите вы?

Виталий рассмотрел все предложения и решил поселиться в частном доме в Задвинье — это место намного ближе к его работе, чем раньше.

— Дом мне предоставили бесплатно. Здесь две комнаты, печка. Спасибо всем добрым людям, кто прочитал статью и захотел мне помочь. Я не ожидал, что ко мне будет такое внимание. Когда начали звонить первые люди, я даже плакал.

Сейчас Виталий планирует уехать из Витебска — в Брестскую область.

— Познакомился с очень хорошей женщиной. Уже был у нее в гостях. Она предлагает переехать к ней. Я согласен.

К себе в гости в дом, где живет сейчас, Виталий не пригласил. Вежливо извинился и дал понять, что устал от внимания журналистов: после публикации на TUT.BY о нем написали еще несколько изданий. Не все журналисты соблюдали правила профессиональной этики.

К Виталию приезжали участковый и представители местной власти: из соцзащиты и ЖКХ. Предлагали помощь, но мужчина сказал, что у него есть и еда, и одежда.