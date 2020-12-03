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Москва отдала Минску киллера банды Морозова. С условием - не бить и не расстреливать

03.12.2020 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киллер Морозовской преступной группировки Сергей Дербенёв уже в Минске.


суд над бандой Морозова, архивное фото

Накануне белорусская Генпрокуратура сообщила, что "Дербенёв в сопровождении спецконвоя доставлен в Республику Беларусь и водворен в следственный изолятор".

По данным прокуратуры, Дербенёв с конца 1980-х годов по август 2004 года состоял в банде. С середины 90-х эта организованная преступная группировка Сергея Морозова, по сути, контролировала Гомель, собирала дань с предпринимателей. Конкурентов из других преступных группировок либо подчиняли, либо убивали. 

Такая активная деятельность банды была возможна в том числе благодаря высокопоставленным представителям из правоохранительных органов. Вместе с Морозовым в середине нулевых, в частности, судили бывшего начальника уголовного розыска Гомельского УВД полковника Николая Лосева.  

Следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки – Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый – в 2008 году были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. 

Всего на скамье подсудимых оказались более 50 "морозовцев".

Дербенёв отвечал в банде за устранение конкурентов, он возглавлял группу киллеров. Последние 15 лет находился в розыске. Его задержали прошлым летом во Владивостоке.

Генпрокуратура России удовлетворила запрос белорусской стороны о выдаче киллера "морозовцев" только после того, как Минск дал гарантии о неприменении к нему смертной казни, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, передает ТАСС.

Кроме того, с белорусской стороны потребовали гарантии, что Дербенёву будут предоставлены все законные возможности для защиты, и что он не будет подвергаться жестоким видам обращения.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Киллер Морозовской преступной группировки Сергей Дербенёв уже в Минске.
 
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