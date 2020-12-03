Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марцинкевич назвал оптимальный вариант переброски белорусского транзита на РФ

Первый из нюансов состоит в том, что "действительно, становится значительно длиннее транспортное плечо ― на 30 с лишним километров", отметил эксперт в пресс-центре Sputnik, и пока вопрос — как отнесется РЖД к необходимости предоставления льгот с учетом тех объемов, которые может дать Беларусь.

"Второй момент, что все российские порты на побережье Балтийского моря, что в Усть-Луге, или вероятнее всего, Большой порт Санкт-Петербург, там работают частные стивидорные компании, и здесь как бы ни выглядели межгосударственные договоренности, еще предстоит выяснить, как выстроить отношения с этими частниками, которые работают в портах", ― рассуждает Марцинкевич.

Эксперт напомнил о предложении, озвученном Александром Лукашенко, о том, что Беларусь была бы рада приобрести нефтеналивной терминал в России. "Может быть, это и было бы самое рациональное, чем каждый раз выяснять отношения с частными стивидорными компаниями", добавил он.

"Тогда это было бы больше похоже на межгосударственный проект. Российская железная дорога ― это государственная компания. Если Беларусь, используя РЖД, довозит до своего терминала то, что переработано на белорусских НПЗ, может, это было бы стройнее", ― отметил Марцинкевич.

Также собеседник Sputnik напомнил о том, что договоренности о перевалке белорусских нефтепродуктов в порту Клайпеды заканчиваются в конце 2023 года, "и это еще одна из причин того, что настолько быстро, как хотелось бы, ничего не происходит".

"Если Беларусь откажется от использования мощностей Клайпеды, соответственно, возникают традиционные неустойки и прочие штрафные санкции, что платить вряд ли кому-то хочется. Так что сказать о том, что хотелось бы переправлять нефтепродукты через российские порты на Балтике, можно быстро, а вот выстроить бизнес-модель под это немножко сложнее", ― резюмировал Марцинкевич.

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