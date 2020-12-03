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С королевским размахом: как украсили Виндзорский замок к Рождеству?

03.12.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II и ее супруг Филипп поделились планами на Рождество: впервые за 33 года пара решила отметить праздник в стенах Виндзорского замка, причем без своей семьи.

Пандемия и длительная самоизоляция сказались на настроении королевы. В сети появились слухи, что Ее Величество планирует уйти на покой, а ее наследники уже строят планы на перемены в королевстве. Но Елизавета II неожиданно появилась на публике, отказалась покидать трон, а теперь и вовсе решила нарушить традиции.

Елизавета II и принц Филипп отметят Рождество в Виндзорском замке: любимый праздник супруги встретят в одиночестве - без принцев Гарри и Уильяма, а также Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

А чтобы монаршая чета не заскучала и смогла проникнуться духом Рождества, королевские декораторы искусно украсили замок. Светящиеся иллюминации, рождественские венки, яркие гирлянды, а также красные и золотые игрушки на нарядных елках.

В Instagram The Royal Collection Trust появилась эксклюзивная видеозапись с выбором и установкой шестиметровой ели в зале Святого Георгия, в котором поженились принц Гарри и Меган Маркл.

Всего в замке в 2020 году установили шесть рождественских елок.

Напомним, обычно Рождество королева и ее семья проводили в загородной резиденции Сандрингем.

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Любимый праздник королевы Елизаветы II пройдет в Виндзоре впервые за 33 года. До этого монарх отмечала Рождество в загородном Сандрингеме.
 
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