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С королевским размахом: как украсили Виндзорский замок к Рождеству?
03.12.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королева Елизавета II и ее супруг Филипп поделились планами на Рождество: впервые за 33 года пара решила отметить праздник в стенах Виндзорского замка, причем без своей семьи.
Пандемия и длительная самоизоляция сказались на настроении королевы. В сети появились слухи, что Ее Величество планирует уйти на покой, а ее наследники уже
Елизавета II и принц Филипп отметят Рождество в Виндзорском замке: любимый праздник супруги встретят в одиночестве - без принцев Гарри и Уильяма, а также Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
А чтобы монаршая чета не заскучала и смогла проникнуться духом Рождества, королевские декораторы искусно украсили замок. Светящиеся иллюминации, рождественские венки, яркие гирлянды, а также красные и золотые игрушки на нарядных елках.
В Instagram The Royal Collection Trust появилась эксклюзивная видеозапись с выбором и установкой шестиметровой ели в зале Святого Георгия, в котором поженились принц Гарри и Меган Маркл.
Всего в замке в 2020 году установили шесть рождественских елок.
Напомним, обычно Рождество королева и ее семья
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Любимый праздник королевы Елизаветы II пройдет в Виндзоре впервые за 33 года. До этого монарх отмечала Рождество в загородном Сандрингеме.
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