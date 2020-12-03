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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп здоровья на 2021 год для всех знаков Зодиака Тельцам необходимо будет избегать людей, «заряженных» негативной энергией.

Дляначало следующего года пройдет без особых проблем. Астрологи рекомендуют избегать стрессов, которые способны привести к нервным расстройствам. Весной не следует брать на себя излишних нагрузок — как физических, так и моральных. В мае-июне существует вероятность простуд, которая останется в меньшей степени до конца лета.также не ожидается серьезных проблем по здоровью – им лишь необходимо следить за тем, чтобы не переутомляться, излишне не торопиться и полноценно отдыхать во избежание нервных срывов. Весной благоприятнее всего сдавать анализы и проходить необходимые медобследования, летом стоит опасаться экстрима из-за риска травм спины и укусов насекомых, а вот плавание – очень рекомендовано.с наступлением нового года подстерегает опасность переломов и других травм – необходимо избегать конфликтов и экстрима. Летом нужно стараться обходиться без прыжков в воду с высоты и не плавать в незнакомых водоемах. Год будет «богат» на простудные и вирусные заболевания (особенно зимой), следует укреплять иммунитет заранее и не заниматься самолечением в случае заражения – есть риск потери слуха.необходимо будет по возможности избегать людей, «заряженных» негативной энергией, чтобы не подвергаться стрессам из-за нежелательного общения. Летом следует увеличить физическую активность, иначе есть риск получить ухудшение кровообращения и застой лимфы, а это — сбои в функционировании сердца и внутренних органов. Не стоит увлекаться жирной и тяжелой пищей, фастфудом.астрологи советуют не пускать на самотёк затяжные болезни, а также заняться лечением хронических и запущенных. Рекомендовано опасаться инфекционных заболеваний, а также позаботиться о своем желудочно-кишечном тракте, избирательно подходя к покупке продуктов и выбору мест питания. Мужчинам этого знака звёзды советуют не ездить быстро и избегать полетов на самолетах.необходимо следить за питанием и заниматься умеренными физическими нагрузками. К лету возможны проблемы с нервной системой из-за стрессов и перенапряжения на работе. Звёзды рекомендуют избегать нахождения на жаре и под палящим солнцем. В зимний период существует большой риск инфекционных заболеваний, а также возрастет вероятность переутомления – нужно уделять время полноценному отдыху.зима-весна пройдут без особых проблем по здоровью, что касается жаркого периода — стоит меньше находиться под прямыми солнечными лучами и пить больше воды. В феврале не нужно «налегать» на спиртное, в марте – больше отдыхать или даже взять отпуск, отправившись на курорт. А вот осень может принести обострение хронических заболеваний, отравления и травмы.Длясуществует риск возникновения новых зависимостей и вредных привычек, особенно следует опасаться алкоголя. Астрологи предупреждают: возможны проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами. Летом будет высокой вероятность травм, а также бессонницы, которую ни в коем случае нельзя лечить медикаментами – лучше наладить режим дня, увеличить прогулки, уменьшить стрессы. Возможно ухудшение зрения, что часто указывает на начальную стадию сахарного диабета.продуктивным и без особых проблем будет первое полугодие 2021 года, но следует следить за питанием и употреблять только свежие и полезные продукты. Не стоит пренебрегать полноценным лечением при простудах, иначе они способны стать затяжными. Второе полугодие принесет обострение хронических заболеваний – с целью профилактики нужно употреблять витамины, больше бывать на свежем воздухе, укреплять иммунитет.возможно обострение хронических заболеваний в январе-феврале, несколько позднее проявятся желудочные проблемы. Астрологи советуют позаботиться о психологическом и эмоциональном комфорте, избегать нервных срывов и напряжения. Летом лучше не употреблять незнакомой пищи и не пить некачественную воду. Осенью особое внимание нужно обратить на гормональный фон и щитовидную железу, к концу года – на сердце и сосуды.Астрологи советуютбыть внимательнее к знакам судьбы и доверять интуиции. В грядущем году под ударом могут быть мочевыделительная система и половые органы – следует избегать переохлаждений. Весной возможны простудные заболевания, переутомления. Также следует опасаться проблем с сердцем – при появлении симптомов нужно сразу бежать к врачу.весной следует позаботиться об иммунной системе, не переохлаждаться, кушать овощи и фрукты, заниматься спортом. Летом есть риск отравлений и аллергических реакций, а также вероятны сбои желудочно-кишечной системы. Астрологи не рекомендуют злоупотреблять алкоголем. Во второй половине года нужно уделить внимание правильному питанию и очищению организма.