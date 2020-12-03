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Гороскоп здоровья на 2021 год для всех знаков Зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Астрологические рекомендации по здоровью для Огненных знаков на 2021 год
Для Овнов начало следующего года пройдет без особых проблем. Астрологи рекомендуют избегать стрессов, которые способны привести к нервным расстройствам. Весной не следует брать на себя излишних нагрузок — как физических, так и моральных. В мае-июне существует вероятность простуд, которая останется в меньшей степени до конца лета.
У Львов также не ожидается серьезных проблем по здоровью – им лишь необходимо следить за тем, чтобы не переутомляться, излишне не торопиться и полноценно отдыхать во избежание нервных срывов. Весной благоприятнее всего сдавать анализы и проходить необходимые медобследования, летом стоит опасаться экстрима из-за риска травм спины и укусов насекомых, а вот плавание – очень рекомендовано.
Стрельцов с наступлением нового года подстерегает опасность переломов и других травм – необходимо избегать конфликтов и экстрима. Летом нужно стараться обходиться без прыжков в воду с высоты и не плавать в незнакомых водоемах. Год будет «богат» на простудные и вирусные заболевания (особенно зимой), следует укреплять иммунитет заранее и не заниматься самолечением в случае заражения – есть риск потери слуха.
Звёздные прогнозы в сфере здоровья на 2021 год для знаков стихии Земли
Тельцам необходимо будет по возможности избегать людей, «заряженных» негативной энергией, чтобы не подвергаться стрессам из-за нежелательного общения. Летом следует увеличить физическую активность, иначе есть риск получить ухудшение кровообращения и застой лимфы, а это — сбои в функционировании сердца и внутренних органов. Не стоит увлекаться жирной и тяжелой пищей, фастфудом.
Девам астрологи советуют не пускать на самотёк затяжные болезни, а также заняться лечением хронических и запущенных. Рекомендовано опасаться инфекционных заболеваний, а также позаботиться о своем желудочно-кишечном тракте, избирательно подходя к покупке продуктов и выбору мест питания. Мужчинам этого знака звёзды советуют не ездить быстро и избегать полетов на самолетах.
Козерогам необходимо следить за питанием и заниматься умеренными физическими нагрузками. К лету возможны проблемы с нервной системой из-за стрессов и перенапряжения на работе. Звёзды рекомендуют избегать нахождения на жаре и под палящим солнцем. В зимний период существует большой риск инфекционных заболеваний, а также возрастет вероятность переутомления – нужно уделять время полноценному отдыху.
Какие советы по здоровью дают астрологи знакам стихии Воздуха на 2021 год
У Близнецов зима-весна пройдут без особых проблем по здоровью, что касается жаркого периода — стоит меньше находиться под прямыми солнечными лучами и пить больше воды. В феврале не нужно «налегать» на спиртное, в марте – больше отдыхать или даже взять отпуск, отправившись на курорт. А вот осень может принести обострение хронических заболеваний, отравления и травмы.
Для Весов существует риск возникновения новых зависимостей и вредных привычек, особенно следует опасаться алкоголя. Астрологи предупреждают: возможны проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами. Летом будет высокой вероятность травм, а также бессонницы, которую ни в коем случае нельзя лечить медикаментами – лучше наладить режим дня, увеличить прогулки, уменьшить стрессы. Возможно ухудшение зрения, что часто указывает на начальную стадию сахарного диабета.
У Водолеев продуктивным и без особых проблем будет первое полугодие 2021 года, но следует следить за питанием и употреблять только свежие и полезные продукты. Не стоит пренебрегать полноценным лечением при простудах, иначе они способны стать затяжными. Второе полугодие принесет обострение хронических заболеваний – с целью профилактики нужно употреблять витамины, больше бывать на свежем воздухе, укреплять иммунитет.
Гороскоп здоровья на 2021 год для знаков стихии Воды
У Раков возможно обострение хронических заболеваний в январе-феврале, несколько позднее проявятся желудочные проблемы. Астрологи советуют позаботиться о психологическом и эмоциональном комфорте, избегать нервных срывов и напряжения. Летом лучше не употреблять незнакомой пищи и не пить некачественную воду. Осенью особое внимание нужно обратить на гормональный фон и щитовидную железу, к концу года – на сердце и сосуды.
Астрологи советуют Скорпионам быть внимательнее к знакам судьбы и доверять интуиции. В грядущем году под ударом могут быть мочевыделительная система и половые органы – следует избегать переохлаждений. Весной возможны простудные заболевания, переутомления. Также следует опасаться проблем с сердцем – при появлении симптомов нужно сразу бежать к врачу.
Рыбам весной следует позаботиться об иммунной системе, не переохлаждаться, кушать овощи и фрукты, заниматься спортом. Летом есть риск отравлений и аллергических реакций, а также вероятны сбои желудочно-кишечной системы. Астрологи не рекомендуют злоупотреблять алкоголем. Во второй половине года нужно уделить внимание правильному питанию и очищению организма.
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Тельцам необходимо будет избегать людей, «заряженных» негативной энергией.
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