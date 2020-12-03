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Доллар дешевеет, но радоваться этому не стоит. Рассказываем, когда готовиться к подорожанию?

03.12.2020 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар дешевеет, но радоваться этому не стоит. Рассказываем, когда готовиться к подорожанию?
Иллюстративное фото
На биржах складывается парадоксальная ситуация — доллар, вместо того, чтобы дорожать к концу года, дешевеет. Но спешим разочаровать оптимистов — это временное явление. Уже в ближайшее время ситуация изменится. Поэтому, если вам нужна валюта, сейчас просто идеальное время, чтобы ее купить.

Почему дорожает рубль? Дело в том, что курс российского рубля (к которому плотно привязана «белка») напрямую зависит от цен на нефть. А нефть в ноябре подорожала. Кроме того, рынки ждут, что на ближайшем заседании ОПЕК+, куда входят страны – крупнейшие экспортеры нефти, будет продолжена политика ограничения добычи. Это значит, что углеводороды продолжат дорожать.

Однако четкой уверенности в том, что в ОПЕК все-таки договорятся, нет. Поэтому сегодня — ситуация «50 на 50». Между тем, высокие цены на нефть позволят Банку России сократить внутренние валютные интервенции, что подбросит вверх курсы доллара и евро в РФ в ближайшее время. А это, в свою очередь, удорожит валюту в Беларуси.

Хотя ослабление белорусского рубля в последние месяцы не сильно совпадает с ситуацией в России — россиянин то дорожает, то дешевеет, — а вот «белка» дешевеет постоянно.

Справочно. 3 декабря в России курс доллара снизился на 41,55 копейки, до 75,1996 RUB


Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря выглядят следующим образом:

курс доллара ушел вниз на 0,0019 (-0,07%), до 2,5862 белорусского рубля

евро взлетел на 0,0095 (+0,30%), до 3,1344 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0125 (+0,36%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4372 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ослабление белорусского рубля в последние месяцы не сильно совпадает с ситуацией в России.
 
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