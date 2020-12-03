Источник материала: UDF



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Справочно. 3 декабря в России курс доллара снизился на 41,55 копейки, до 75,1996 RUB

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар дешевеет, но радоваться этому не стоит. Рассказываем, когда готовиться к подорожанию? Ослабление белорусского рубля в последние месяцы не сильно совпадает с ситуацией в России.

Почему дорожает рубль? Дело в том, что курс российского рубля (к которому плотно привязана «белка») напрямую зависит от цен на нефть. А нефть в ноябре подорожала. Кроме того, рынки ждут, что на ближайшем заседании ОПЕК+, куда входят страны – крупнейшие экспортеры нефти, будет продолжена политика ограничения добычи. Это значит, что углеводороды продолжат дорожать.Однако четкой уверенности в том, что в ОПЕК все-таки договорятся, нет. Поэтому сегодня — ситуация «50 на 50». Между тем, высокие цены на нефть позволят Банку России сократить внутренние валютные интервенции, что подбросит вверх курсы доллара и евро в РФ в ближайшее время. А это, в свою очередь, удорожит валюту в Беларуси.Хотя ослабление белорусского рубля в последние месяцы не сильно совпадает с ситуацией в России — россиянин то дорожает, то дешевеет, — а вот «белка» дешевеет постоянно.курс доллара ушел вниз на 0,0019 (-0,07%), до 2,5862 белорусского рубляевро взлетел на 0,0095 (+0,30%), до 3,1344 белорусского рубляроссийский рубль стал дороже на 0,0125 (+0,36%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4372 белорусского рубля, за сотню.