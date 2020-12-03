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Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой

03.12.2020 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com
Таро-психолог Ирен высказалась о характере Алины Кабаевой и о том, как художественной гимнастке ужалось добиться таких высот в карьере. Она отметила, что жизнь общественного и политического деятеля, менеджера вызывает в окружающих чувство зависти.

Ирен констатировала, что Алина Кабаева – весьма удачливая и успешная личность. Именно поэтому она вызывает внимание со стороны окружающих. По словам таро-психолога, характер девушки отличается властностью, щепетильностью в мелочах и порядочностью. Она считает, что спортсменку всегда будет властвовать, управлять и контролировать.

По мнению собеседницы Дни.ру, Алина Кабаева очень требовательно как к другим, так и к себе. Алина Кабаева наделена трудолюбием, исключительной работоспособностью и усердием. Благодаря своей выдержке и структурированности она всегда добивается успеха. Но к риску девушка не склонна, она всегда руководствуется здравым смыслом – в этом, считает таро-психолог, и есть секрет ее феноменального успеха.

Ирен заявила, что очень часто таких людей, как Алина Кабаева, не понимают окружающие, потому что спортсменка не такая, как все женщины. Ей не свойственно выделяться и навязывать свою волю окружающим, именно поэтому никто никогда не узнает про нее больше, чем она позволит. Она не любит излишнее внимание, любит движение и рост в реальной жизни, а не напоказ.

Алина Кабаева, по словам Ирен, ценитель всего духовного и утонченного. Ее интересует искусство и интеллектуальные вопросы. Жизненная задача знаменитости – стремление сохранить собственную территорию. Имеет сильную волю, большие интеллектуальные способности, аналитический склад ума и индивидуализм. Самым важным моментом в жизни девушки таро-психолог назвала желание сохранить индивидуальность.

По словам Ирен, Алина Кабаева чаще всего она любит побыть наедине с собственными мыслями. Она очень ценит уединение и покой.

«Такие люди могут надолго абстрагироваться от окружающих, пребывать в своих мыслях и планах, наедине с собой, и чувствовать себя совершенно комфортно», – заключила таро-психолог.
 
 
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Алина Кабаева, по словам Ирен, ценитель всего духовного и утонченного.
 
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