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Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com

«Такие люди могут надолго абстрагироваться от окружающих, пребывать в своих мыслях и планах, наедине с собой, и чувствовать себя совершенно комфортно», – заключила таро-психолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой Алина Кабаева, по словам Ирен, ценитель всего духовного и утонченного.

Ирен констатировала, что– весьма удачливая и успешная личность. Именно поэтому она вызывает внимание со стороны окружающих. По словам таро-психолога, характер девушки отличается властностью, щепетильностью в мелочах и порядочностью. Она считает, что спортсменку всегда будет властвовать, управлять и контролировать.По мнению собеседницы, Алина Кабаева очень требовательно как к другим, так и к себе. Алина Кабаева наделена трудолюбием, исключительной работоспособностью и усердием. Благодаря своей выдержке и структурированности она всегда добивается успеха. Но к риску девушка не склонна, она всегда руководствуется здравым смыслом – в этом, считает таро-психолог, и есть секрет ее феноменального успеха.Ирен заявила, что очень часто таких людей, как Алина Кабаева, не понимают окружающие, потому что спортсменка не такая, как все женщины. Ей не свойственно выделяться и навязывать свою волю окружающим, именно поэтому никто никогда не узнает про нее больше, чем она позволит. Она не любит излишнее внимание, любит движение и рост в реальной жизни, а не напоказ.Алина Кабаева, по словам Ирен, ценитель всего духовного и утонченного. Ее интересует искусство и интеллектуальные вопросы. Жизненная задача знаменитости – стремление сохранить собственную территорию. Имеет сильную волю, большие интеллектуальные способности, аналитический склад ума и индивидуализм. Самым важным моментом в жизни девушки таро-психолог назвала желание сохранить индивидуальность.По словам Ирен, Алина Кабаева чаще всего она любит побыть наедине с собственными мыслями. Она очень ценит уединение и покой.