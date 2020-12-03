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Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью после Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская дала четкий ответ на вопрос, который интересовал многих: кто будет руководить Беларусью, когда уйдет Лукашенко, но еще не придет новый, легитимный президент? Тихановская заявила, что она сама готова стать лидером нашей страны в переходный период.
Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов.
Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу.
Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу».
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Светлана Тихановская дала четкий ответ на вопрос, который интересовал многих: кто будет руководить Беларусью, когда уйдет Лукашенко, но еще не придет новый,...
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