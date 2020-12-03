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Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью после Лукашенко

03.12.2020 14:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская дала четкий ответ на вопрос, который интересовал многих: кто будет руководить Беларусью, когда уйдет Лукашенко, но еще не придет новый, легитимный президент? Тихановская заявила, что она сама готова стать лидером нашей страны в переходный период. 

 «Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом. 

Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна.

Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов. 

Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу.

Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу».

 
 
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Светлана Тихановская дала четкий ответ на вопрос, который интересовал многих: кто будет руководить Беларусью, когда уйдет Лукашенко, но еще не придет новый,...
 
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