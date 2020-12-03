|
Семилетняя девочка попала под колеса возле Могилева
Источник материала: Навiны
Ребенок попал под колеса трактора в Могилевском районе утром 2 декабря.
По сообщению пресс-службы МВД, 57-летний водитель трактора МТЗ ехал по улице Центральной в деревне Михалево и сбил 7-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами различной степени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок попал под колеса трактора в Могилевском районе утром 2 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)