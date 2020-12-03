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В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х

03.12.2020 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередной «привет из прошлого» был обнаружен в Великобритании. На этот раз речь идет о фермерском доме, который был оставлен жильцами несколько десятилетий назад. Судя по всему, во всем виновата семейная ссора.

Двухэтажное здание в прибрежном городке Флитвуд, графство Ланкашир, было построено еще в 1880-е годы архитектором Томасом Торнтоном. По словам соседей, им не пользовались из-за ссоры между двумя братьями, которые не смогли поделить наследство после смерти своей матери. Удивительно, но на примирение не хватило и нескольких десятилетий. В итоге все это время дом оставался законсервированным во времени.

В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х

Внутри сохранилась масса артефактов 1950—1960-х годов, начиная от винтажного телевизора и швейной машины и заканчивая коляской и проигрывателем пластинок. Старые фотографии на стенах, пыльные детские игрушки и газета за 1953 год добавляют исторической атмосферы.

В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х
В Англии нашли заброшенный десятилетия назад загородный дом. Внутри сохранился интерьер из 1960-х

 
 
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Очередной «привет из прошлого» был обнаружен в Великобритании. На этот раз речь идет о фермерском доме, который был оставлен жильцами несколько десятилетий назад....
 
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