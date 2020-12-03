В Беларуси хотят разработать «закон о Telegram»?

Источник материала: Onliner

Заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич заявил, что мессенджеры и соцсети заменили для многих «традиционные источники информации», сообщает БЕЛТА. В связи с этим, считает чиновник, «нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах».

Во время круглого стола на тему «Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования» в Палате представителей существующее положение вещей назвали «серьезной проблемой».

«Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6% до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права», — передает слова Андрея Кунцевича БЕЛТА.

Далее он задается рядом вопросов и предлагает искать решение.

«Что мы можем сегодня этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне? Как в принципе нужно выстраивать работу в этом направлении? Какое место в ней должны занять государственные институты, медиасообщества и парламентарии? Эти и другие вопросы, я полагаю, сегодня чрезвычайно важны. Буду рад, если наша встреча позволит хоть немного продвинуться в поиске нужных ответов на них».