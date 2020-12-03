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В Палате Представителей за круглым столом обсудили информационные события 2020 года

03.12.2020 15:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Палате Представителей за круглым столом обсудили информационные события 2020 года

Основные сражения за Беларусь сегодня происходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле. Такое мнение прозвучало в Палате Представителей. За круглым столом – представители средств массовой информации и депутаты. 

2020-й год для белорусского инфополя выдался особенно напряженным. В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые, по мнению экспертов, уместнее называть средствами массовой манипуляции, недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный и даже антигосударственный характер. События этого года, с считают аналитики, показали, насколько важно не только иметь актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения.

Защита информационного суверенитета и обеспечение информбезопасности – по-прежнему среди основных задач. Когда есть угроза, меры, как подчеркнули за круглым столом, принимать обязаны все без исключения госорганы. 

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Основные сражения за Беларусь сегодня происходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле. Такое мнение прозвучало в Палате...
 
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