Жителя Солигорска привлекут к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети

Источник материала: ОНТ

Житель Солигорска будет привлечен к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом информирует пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Уголовное дело было возбуждено 18 ноября. Администрация одного из пабликов соцсети «ВКонтакте» разместила пост с фото сотрудника патрульно-постовой службы. 33-летний мужчина оставил под публикацией оскорбительный комментарий. Вскоре комментарий вместе с постом был удален.





Правоохранители установили личность совершившего преступление гражданина. 30 ноября он был задержан. Окончательно его действия будут оцениваться судом.

Задержанный солигорчанин предстанет перед судом не в первый раз. Ранее мужчина два с небольшим года провел в колонии за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц.

Фото: УВД Минского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram