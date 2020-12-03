|
Жителя Солигорска привлекут к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети
Источник материала: ОНТ
Житель Солигорска будет привлечен к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом
Уголовное дело было возбуждено 18 ноября. Администрация одного из пабликов соцсети «ВКонтакте» разместила пост с фото сотрудника патрульно-постовой службы. 33-летний мужчина оставил под публикацией оскорбительный комментарий. Вскоре комментарий вместе с постом был удален.
Правоохранители установили личность совершившего преступление гражданина. 30 ноября он был задержан. Окончательно его действия будут оцениваться судом.
Задержанный солигорчанин предстанет перед судом не в первый раз. Ранее мужчина два с небольшим года провел в колонии за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц.
Фото: УВД Минского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Солигорска будет привлечен к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом информирует пресс-служба УВД Минского облисполкома....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)