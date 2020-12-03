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Жителя Солигорска привлекут к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети

03.12.2020 15:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жителя Солигорска привлекут к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети

Житель Солигорска будет привлечен к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом информирует пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Уголовное дело было возбуждено 18 ноября. Администрация одного из пабликов соцсети «ВКонтакте» разместила пост с фото сотрудника патрульно-постовой службы. 33-летний мужчина оставил под публикацией оскорбительный комментарий. Вскоре комментарий вместе с постом был удален.


Правоохранители установили личность совершившего преступление гражданина. 30 ноября он был задержан. Окончательно его действия будут оцениваться судом.

Задержанный солигорчанин предстанет перед судом не в первый раз. Ранее мужчина два с небольшим года провел в колонии за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц.

Фото: УВД Минского облисполкома

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Житель Солигорска будет привлечен к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом информирует пресс-служба УВД Минского облисполкома....
 
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