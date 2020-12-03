БНТУ готовится отмечать 100-летний юбилей: эстафету огня передают по предприятиям Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Неделя торжеств. Флагман технического образования – Белорусский национальный технический университет готовится отметить вековой юбилей. Дата – 10 декабря. А в преддверии по предприятиям, где работают выпускники вуза, отправилась эстафета огня.





Сегодня её подхватил Минский автомобильный завод. Предприятие развивается стремительно. Выпускает линейку грузовой, пассажирской, строительной техники. Из новинок – первый в мире автокран грузоподъемностью 32 тонны – премьерные экземпляры уже работают на «Белоруснефти». Разработаны современные модификации автобусов. Больше 300 новых машин до конца года выйдут на улицы Минска. И именно грузовики МАЗа участвуют в мировом ралли-рейде «Дакар». Эстафета по производствам – лишь часть юбилейных торжеств БНТУ. В самом вузе открывают современные лаборатории. В главном корпусе установят капсулу времени, где каждый сможет оставить послание потомкам. Кроме того, к 100-летию вуза запущен новый сайт.

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