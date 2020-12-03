Начальник РОВД – про бчб-флаги: «На сегодняшний день эта символика, которая вывешивается на частных домах, будет расценена как одиночный пикет»

Источник материала: Салiдарнасць

Как прошел разговор с начальником милиции по поводу вывешенных на домах флагах.





Иллюстративный снимок

— На сегодняшний день вот эта символика, которая вывешивается на частных домах, будет расценена как одиночный пикет, — заявил начальник Воложинского РОВД Дмитрий Веревчик во время прямой линии в ответ на вопрос о том, каким законом руководствуются, когда бел-чырвона-белый флаг на крыше или стене частного строения приравнивают к публичному высказыванию гражданской позиции и считают нарушением Административного кодекса.

Милицейский начальник четко разъяснил, за что и почему будут наказывать граждан.

— У мяне перад вачыма закон «Аб масавых мерапрыемствах», дзе напiсана: «Пикетирование — публичное выражение гражданином…» Значыць, павiнен быць «гражданин». А калi сцяг вiсiць на балконе, як у мяне, то што, мне чакаць штраф? — поинтересовался житель города.

— Скорее всего, да. Ну, не штраф — штрафы мы не накладываем, но мы будем начинать административный процесс. А это уже ваше право — снимать флаг или не снимать. Вы же его повесили, вы же хозяин.

— Ну дык я ж не стаю каля яго, не заклiкаю нi да чаго.

— Какая разница. Вы обозначаете такую свою позицию таким образом. Соответственно, призываете людей других. Вот так это расценивается на сегодняшний день. Это вам не со мной надо обсуждать, понимаете? Не со мной и даже не с начальником УВД. Позиция на сегодняшний день государства такая. Мы работаем на государство, мы работаем на то, чтобы в стране был порядок.

Ваши действия, которые вы считаете безобидными и пассивными, за собой влекут последствия от других лиц, которые считают, что надо действовать более радикально. Все это создает негативное настроение в части обеспечения общественного порядка. Все считают, что все так просто и здорово: вот я высказал свою позицию, я повесил. На самом деле немножко не так все. Все сложнее.

Если бы вы читали, помимо оппозиционной прессы, по крайней мере, сводки МВД и анализировали бы это, вы бы поняли, что на сегодняшний день вот это уже изжило себя, ваше поведение. Никто вам не запрещает, все услышали вашу позицию, все знают, что у вас и прочих, у них такая позиция. Хорошо. Выразили? Выразили. Мы всех вас знаем, всех вас услышали. Вам дали право показать себя.

Сейчас ситуация поменялась. Сейчас вот это ваше спокойное выражение своих мнений у других лиц (я не говорю про вас — вы действительно мирно выходили), но есть другие лица, которые воспринимают это как позыв к действиям радикального характера. Поэтому на сегодняшний день такие меры предприняты.

— Я скажу вам, што такiмi дзеяннямi вы падстаўляеце сваiх супрацоўнiкаў — тых, якiя жывуць у горадзе Валожыне. Я не ведаю, вы, можа, не мясцовы, папрацуеце i з'едзеце. А яны застануцца жыць. Як яны будуць глядзець у вочы людзям, суседзям пасля гэтай вайны са сцягамi, я не ведаю.

— Мы с вами не воюем. Мы делаем так, чтобы в Воложине и Воложинском районе было спокойно. Я вам всегда, и на ваших митингах, говорил, что мы выступаем за то, чтобы было спокойно на нашем определенном кусочке земли, в Воложинском районе.

Без всяких истерик, переживаний, захотели выразить мнение — выразили, ну. Но когда начинается это все в плоскости, опять-таки, не вами, а глядя на вас, другими людьми, интерпретироваться как позыв к каким-то более радикальным вещам, которые граничат с составом уголовных преступлений...

Ну, я думаю, что ни вы, ни другая сторона, ни люди, которым в принципе все равно, — им не будет здорово, когда рядом с ними будет что-то гореть, что-то разбиваться и когда они будут чувствовать себя в опасности. Вот поэтому такие меры предпринимаются — непопулярные, может быть, для вас.

— Скажыце, хто, гледзячы на нас, прадпрымае такiя меры?

— Все, что произошло в Воложине и Воложинском районе радикального характера, на сегодняшний день разбирается в рамках административного и уголовного процесса. Я вам не буду давать информацию о лицах, которые проходят подозреваемыми, обвиняемыми. Но я думаю, если вы пообщаетесь с людьми, люди вам что-то где-то и расскажут. Я вам распространяться об этой ситуации не буду и не буду сравнивать нас с другими районами.

Мы не допустили гвалта здесь такого, как происходит в Минском районе, например. У нас все спокойно, милиция со своей задачей справляется так, как надо. Милиция с вами общается, милиция с вами пыталась договориться. А вы — отдельные граждане — почему-то усиленно не хотите понимать, что надо делать для того, чтобы спокойно дальше строить будущее этой страны.