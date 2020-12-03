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Под Могилевом микроавтобус врезался в грузовик дорожной службы - пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом 2 декабря микроавтобус влетел в машину дорожно-ремонтной службы. «ГАЗ» стоял на полосе торможения. Травмы получил 29-летний водитель микроавтобуса — он в больнице,
ДТП произошло недалеко от выезда из Могилева в сторону Чаус — на 13-м километре трассы. По данным ГАИ, 29-летний житель деревни Ларьяново на микроавтобусе Ford Transit проявил невнимательность и врезался в «ГАЗ» дорожных рабочих.
Водитель Ford пострадал.
В видео, которое публикует ГАИ, заметно, что участок ремонтных работ был обозначен временными знаками ограничения максимальной скорости и фишками.
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29-летний водитель микроавтобуса был невнимателен за рулем, считают в ГАИ.
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