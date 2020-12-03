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Под Могилевом микроавтобус врезался в грузовик дорожной службы - пострадал водитель

03.12.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 2 декабря микроавтобус влетел в машину дорожно-ремонтной службы. «ГАЗ» стоял на полосе торможения. Травмы получил 29-летний водитель микроавтобуса — он в больнице, сообщает ГАИ области.

ДТП произошло недалеко от выезда из Могилева в сторону Чаус — на 13-м километре трассы. По данным ГАИ, 29-летний житель деревни Ларьяново на микроавтобусе Ford Transit проявил невнимательность и врезался в «ГАЗ» дорожных рабочих.

Водитель Ford пострадал.

В видео, которое публикует ГАИ, заметно, что участок ремонтных работ был обозначен временными знаками ограничения максимальной скорости и фишками.

 
Теги: Могилев
 
 
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29-летний водитель микроавтобуса был невнимателен за рулем, считают в ГАИ.
 
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