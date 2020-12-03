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БАЖ призвал ООН приложить все усилия для освобождения белорусских журналисток

03.12.2020 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В преддверии Международного дня прав человека Европейская делегация при ООН в Нью-Йорке вместе с организациями гражданского общества Беларуси провела онлайн-встречу, чтобы продемонстрировать роль субъектов гражданского общества в Беларуси, сообщает «БАЖ».


Екатерина Андреева - одна из арестованных журналисток

Во встрече участвовали представители системы ООН, государств-членов и гражданского общества, в частности Посол Олоф Скуга, глава Представительства ЕС при ООН в Нью-Йорке. Выступили Эймон Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека, Илзе Брандс Кехрис, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека.

Беларусь представляли Ольга Сехович — член Белорусской ассоциации журналистов, юрист, Валентин Стефанович — заместитель председателя Правозащитного центра «Весна», Елена Огорелышева — член феминистской группы Координационного совета, Олег Гулак — председатель Белорусского Хельсинкского комитета.

Обсуждались репрессии в отношении граждан Беларуси после выборов 9 августа, положение политических заключенных, в частности работников СМИ, женщин и правозащитников. Реабилитация и компенсации незаконно задержанным; действия для расследований, правосудия и ответственности.

Представитель ОО «БАЖ» Ольга Сехович в своем выступлении отметила, что впервые в Беларуси сложилась ситуация, когда сразу три журналиста являются политзаключенными. Это — Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.

«Беларусь — страна, где условия предварительного заключения являются бесчеловечными, унижающими достоинство и дискриминационными по отношению к женщинам», — подчеркнула Ольга Сехович.

А журналисты преследуются исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений и должны быть освобождены, а уголовные дела против них прекращены.

«Я хотела бы призвать государства-члены ООН, специальные процедуры ООН по правам человека, гуманитарные и женские правозащитные организации приложить все усилия, чтобы три белорусские журналистки, которые являются политическими заключенными, не остались в тюрьме», — призвала Ольга Сехович.
 
 
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В преддверии Международного дня прав человека Европейская делегация при ООН в Нью-Йорке вместе с организациями гражданского общества Беларуси провела...
 
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