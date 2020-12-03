Замглавы Администрации президента беспокоит Телеграм









БелТА . "Мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий", - заявил заместитель главы администрации президента Андрей Кунцевич во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей в четверг. Его цитирует госагентство





По словам замглавы администрации президента, в разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. "Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - сказал он.





Кунцевич считает, что 2020 год для белорусского инфополя выдался особенно напряженным. "В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые уместнее называть средствами массовой манипуляции, а не информации, недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - отметил замглавы администрации президента.





Он добавил, что "события 2020 года показали, насколько важно иметь не только актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения". Кроме того, по мнению Кунцевича, "нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации". "Ряд стран не стесняются идти таким путем. Их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - полагает Кунцевич.