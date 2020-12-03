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Нео 2.0: помолодевший Киану Ривз ошеломил поклонниц

03.12.2020 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Киану Ривз взволновал поклонниц: секс-символ сменил имидж, помолодел и избавился от образа "вечного монаха".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Свое бьюти-преображение Ривз продемонстрировал в эфире ток-шоу Джимми Фэллона. Во время разговора с ведущим, звезда "Матрицы" рассказал о новом проекте и продемонстрировал очаровательный casual-образ.

В сети обсуждают неожиданное преображение Ривза: помолодевший и посвежевший актер ошеломил преданных поклонниц.

Звезда Голливуда избавился от образа печального "брутала", с которым ассоциировался долгое время. Секс-символ отрезал длинные волосы и сбрил бороду, которая прибавляла ему несколько лет.

Позитивное настроение Ривза, перемены во внешности и обезоруживающая харизма привели фанатов в восторг.

"Бросай свою девушку и женись на мне"; "Шестой десяток, как такое вообще возможно?!"; "Нестареющий и бессмертный"; "Я сплю с вашей фоткой, обожаю"; "Это точно Киану? Он же не грустный!", - прокомментировали поклонницы.

Возможно, на позитивные перемены во внешности повлияла избранница актера. Напомним, что в конце 2019 года Ривз вышел в свет с новой возлюбленной.

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