Источник материала: Ежедневник

фото: novychas.by

Издание «Новы час» опубликовало расследование, в котором утверждает, что бывшие работники украинского "Беркута" разгоняют протесты в Беларуси.

Речь идет об Анатолии Примаке и Дмитрии Анупцове – «беркутовцы» покинули Украину после событий 2014 года. В Беларуси украинские силовики были замечены еще 3 года назад.

Журналисты издания разыскали фото Примака с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Имя Примака также упоминалось в марте в деле, которое рассматривалось Центральным районным судом Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка.



Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его журналисты опознали на видео телеканала СТВ. Также Анцупов был замечен на совещании минских силовиков в 2018 году (фото публиковало издание "СБ. Беларусь Сегодня").