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СМИ нашли среди белорусских омоновцев бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут"

03.12.2020 15:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: novychas.by

Издание «Новы час» опубликовало расследование, в котором утверждает, что бывшие работники украинского "Беркута" разгоняют протесты в Беларуси.

Речь идет об Анатолии Примаке и Дмитрии Анупцове – «беркутовцы» покинули Украину после событий 2014 года. В Беларуси украинские силовики были замечены еще 3 года назад.

Журналисты издания разыскали  фото Примака с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Имя Примака также упоминалось в марте в деле, которое рассматривалось  Центральным районным судом Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка.

Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его журналисты опознали на видео телеканала СТВ. Также Анцупов был замечен на совещании минских силовиков в 2018 году (фото публиковало издание "СБ. Беларусь Сегодня").

 
Теги: Минск
 
 
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Издание «Новы час» опубликовало расследование, в котором утверждает, что бывшие работники украинского "Беркута" разгоняют протесты в Беларуси.
 
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