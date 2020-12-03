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СМИ нашли среди белорусских омоновцев бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут"
03.12.2020 15:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: novychas.by
Издание «Новы час» опубликовало расследование, в котором утверждает, что бывшие работники украинского "Беркута" разгоняют протесты в Беларуси.
Речь идет об Анатолии Примаке и Дмитрии Анупцове – «беркутовцы» покинули Украину после событий 2014 года. В Беларуси украинские силовики были замечены еще 3 года назад.
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Издание «Новы час» опубликовало расследование, в котором утверждает, что бывшие работники украинского "Беркута" разгоняют протесты в Беларуси.
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