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Котенок накричал на миску за то, что случайно наступил в нее лапой (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Владелица милого и своенравного котенка разместила в соцсети Reddit
На кадрах котенок, пытаясь, следуя инстинктам, «закопать на потом» миску с водой, случайно наступил в нее лапой. Это удивило и возмутило питомца.
Как ни странно, он начал выяснять с водой отношения – сунув морду в миску, он стал возмущенно мяукать на жидкость, которая смеет стоять там, где он собрался поставить лапу. Видео быстро распространилось по интернету и стало вирусным.
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Владелица милого и своенравного котенка разместила в соцсети Reddit видео, которое удивило и заставило посмеяться посетителей ее страницы. На кадрах котенок,...
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