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Котенок накричал на миску за то, что случайно наступил в нее лапой (ВИДЕО)

03.12.2020 15:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок накричал на миску за то, что случайно наступил в нее лапой (ВИДЕО)

Владелица милого и своенравного котенка разместила в соцсети Reddit видео, которое удивило и заставило посмеяться посетителей ее страницы.

На кадрах котенок, пытаясь, следуя инстинктам, «закопать на потом» миску с водой, случайно наступил в нее лапой. Это удивило и возмутило питомца. 

Как ни странно, он начал выяснять с водой отношения – сунув морду в миску, он стал возмущенно мяукать на жидкость, которая смеет стоять там, где он собрался поставить лапу. Видео быстро распространилось по интернету и стало вирусным.

 

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Владелица милого и своенравного котенка разместила в соцсети Reddit видео, которое удивило и заставило посмеяться посетителей ее страницы. На кадрах котенок,...
 
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