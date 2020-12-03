Котенок накричал на миску за то, что случайно наступил в нее лапой (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Владелица милого и своенравного котенка разместила в соцсети Reddit видео , которое удивило и заставило посмеяться посетителей ее страницы.

На кадрах котенок, пытаясь, следуя инстинктам, «закопать на потом» миску с водой, случайно наступил в нее лапой. Это удивило и возмутило питомца.

Как ни странно, он начал выяснять с водой отношения – сунув морду в миску, он стал возмущенно мяукать на жидкость, которая смеет стоять там, где он собрался поставить лапу. Видео быстро распространилось по интернету и стало вирусным.

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