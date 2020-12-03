Министр информации РБ обвинил независимые медиа в уничтожении белорусского государства

Источник материала: АФН

Министр «правды» Игорь Луцкий заявил, что в Беларуси не осталось не ангажированных независимых общественно-политических медиа, обвинив вообще всю негосударственную прессу в уничтожении первого независимого белорусского государства.

"Мы впервые в истории суверенной Беларуси оказались в состоянии затяжной, широкомасштабной, не нами развязанной информационной войны. Войны очень разнообразной по набору применяемых методов и способов ее ведения, нацеленной не просто на нанесение вреда государству, а на его уничтожение», - заявил Луцкий, которого цитирует БелТА.

«Мы видим, что с медиаполя практически исчез сектор неангажированных общественно-политических медиаресурсов. Те, кто еще вчера явно попрекал государственные СМИ в провластной пропаганде, кто гордо бил себя кулаком в грудь, утверждая, что занимается чистой независимой журналистикой, сегодня вдруг превратились в образцово-пропагандистские инструменты для разрушения государства. Назовем вещи своими именами - стали непосредственными участниками информационной войны, откровенно выступив на стороне агрессоров", - продолжил чиновник, утверждающий, что власти имеют «дело с новой информационной реальностью, к которой, будем откровенны, оказались не слишком-то готовы, в том числе и в части правового регулирования».

Луцкий заявил о необходимости создания «эффективно действующего механизма оперативного законодательного реагирования на изменения информационной обстановки».

«Цель - максимально быстро отвечать на возникающие вызовы и угрозы через совершенствование правовых инструментов", - добавил он.

Это не сюжет очередной серии «Черного зеркала». Это Беларусь в конце 2020 года.