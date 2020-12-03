Два представления, ярмарки и фейерверк. Что будет в Минске в новогодние праздники

Источник материала: Tut.by

В дни новогодних праздников в Минске пройдет два представления. Также в городе будут работать ярмарки. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Концерты и салют

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран рассказал, в дни новогодних праздников в Минске будут работать две площадки с представлениями: в Верхнем городе и на Октябрьской площади.

У ратуши будут показывать театрализованную постановку «Новогодняя карусель». Посмотреть ее можно с 26 декабря по 2 января в 17.00 и 20.00.

На Октябрьской площади возле Дворца Республики покажут театрально-музыкальное шоу. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января с 00.00 до 3.00 пройдет концерт. Также концерт состоится 1 и 2 января — с 18.00 до 21.00.

1 января в 1.30 на Октябрьской площади ожидается праздничный фейерверк.

Где будут ярмарки



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ярмарки «Калядны кiрмаш» будут работать у Дворца спорта и на Октябрьской площади с 18 декабря по 14 января.

Начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов рассказал, что на Октябрьской площади установят 12 павильонов типа «соты» (вдоль проспекта Независимости). Там будут продавать еду и новогодние украшения.

Ярмарка на этой площадке будет работать по такому режиму: 18−23 декабря — с 12.00 до 20.00, 24−30 декабря — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — до 4.00, 2−14 января с 12.00 до 20.00.

У Дворца спорта торговля развернется в 20 деревянных домиках-шале. Здесь режим работы такой: в будни с 14.00 до 23.00, в выходные дни — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — до 4.00. Помимо продажи угощений на ярмарках будет организована культурно-развлекательная программа.

В новогоднюю ночь праздничные гулянья пройдут в районах Минска до трех утра. В предпраздничные дни там также будут ярмарки.

А 10 декабря в Дворце детей и молодежи откроется благотворительный марафон «Наши дети».