ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два представления, ярмарки и фейерверк. Что будет в Минске в новогодние праздники

03.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В дни новогодних праздников в Минске пройдет два представления. Также в городе будут работать ярмарки. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Концерты и салют

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран рассказал, в дни новогодних праздников в Минске будут работать две площадки с представлениями: в Верхнем городе и на Октябрьской площади.

У ратуши будут показывать театрализованную постановку «Новогодняя карусель». Посмотреть ее можно с 26 декабря по 2 января в 17.00 и 20.00.

На Октябрьской площади возле Дворца Республики покажут театрально-музыкальное шоу. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января с 00.00 до 3.00 пройдет концерт. Также концерт состоится 1 и 2 января — с 18.00 до 21.00.

1 января в 1.30 на Октябрьской площади ожидается праздничный фейерверк.

Где будут ярмарки


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ярмарки «Калядны кiрмаш» будут работать у Дворца спорта и на Октябрьской площади с 18 декабря по 14 января.

Начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов рассказал, что на Октябрьской площади установят 12 павильонов типа «соты» (вдоль проспекта Независимости). Там будут продавать еду и новогодние украшения.

Ярмарка на этой площадке будет работать по такому режиму: 18−23 декабря — с 12.00 до 20.00, 24−30 декабря — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — до 4.00, 2−14 января с 12.00 до 20.00.

У Дворца спорта торговля развернется в 20 деревянных домиках-шале. Здесь режим работы такой: в будни с 14.00 до 23.00, в выходные дни — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — до 4.00. Помимо продажи угощений на ярмарках будет организована культурно-развлекательная программа.

В новогоднюю ночь праздничные гулянья пройдут в районах Минска до трех утра. В предпраздничные дни там также будут ярмарки.

А 10 декабря в Дворце детей и молодежи откроется благотворительный марафон «Наши дети».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дни новогодних праздников в Минске пройдет два представления. Также в городе будут работать ярмарки.
 
Новости дня
Новости разные
 
НОК: на сайт с письмом провластных спортсменов ведутся DDoS-атаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика