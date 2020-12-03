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«Дали в руки паспорт с запретом на 10 лет приезжать в Беларусь». Политзаключенного, бывшего силовика Андрея Новикова вывезли в Россию

03.12.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Новиков Новиков участвовал в избирательной кампании Светланы Тихановской, собирал подписи за ее выдвижение. Его задержали еще 6 июня, когда ехал на тракторе вблизи деревни Новые Ковали Поставского района. Его перевели в Минск и поместили в СИЗО на улице Володарского, пишет Радыё Свабода.




Новикова обвинили по той же статье, что и Сергея Тихановского — ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Информация о возможном освобождении и депортации Новикова, который является гражданином России, появилась в конце минувшей недели.

3 декабря он сам прислал сообщение в телеграмм-канал жителей Глубокого, где рассказал о том, как оказался на свободе.

«26 ноября был выдворен из Беларуси без соблюдения норм законодательства и права, — рассказывает Андрей Новиков. — Без выполнения процедур. Вывезен в том, в чем был летом задержан, со скромным пакетом вещей, которыми обжился в СИЗО на Володарке. Был вывезен по трассе М1 на границу с Российской Федерацией и там оставлен. С российским паспортом и штампом о запрете на въезд на территорию Беларуси в течение 10 лет».

Бывший политзаключенный говорит, что его семья осталась в Беларуси, они пока не могут выехать. Младшему ребенку Андрея полтора года, а жене необходимо наблюдаться у врача.

«Мой статус не ясен, — говорит Андрей Новиков. — У меня нет подтверждения, в каком статусе я сейчас нахожусь в уголовном деле. Пребывание под стражей отменили без объяснений, после чего меня вывезли неизвестные лица. Отобрали все документы, которые у меня накопились во время следствия. Всю переписку, личную в том числе. Открытки, письма поддержки. Мои личные записи отобрали. Собрало в пакет и забрало неизвестное лицо».

Находясь на территории России, Новиков намерен предать огласке свою историю, так как считает, что семья сейчас находится в заложниках.

«Руководители силовых структур переводят ответственность друг на друга, адвокаты запуганы, — говорит он. — Я сам бывший силовик, прекрасно понимаю, в какой ситуации они находятся. То же самое происходит в судах. Все жалобы, ходатайства, заявления превращаются в отписки, которые не имеют никакой юридической силы».

Андрей Новиков также поблагодарил за поддержку, которую ощущал, находясь в СИЗО.

Андрей Новиков родился в Воропаево, после школы уехал учиться в Россию. Жил на Дальнем Востоке, служил в милиции, является подполковником в отставке. Дважды участвовал в военных операциях на территории Чечни.
 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Новиков Новиков участвовал в избирательной кампании Светланы Тихановской, собирал подписи за ее выдвижение. Его задержали еще 6 июня, когда ехал на тракторе...
 
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