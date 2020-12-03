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Более 1700 за сутки. Минздрав - об официальной версии заболевших COVID-19

03.12.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минздраве утверждают, что за последние сутки обнаружили 1 701 нового пациента с COVID-19.



При этом по официальной версии за те же сутки умерло 7 пациентов. Правда, в реальности, это, видимо, данные только из одной больницы.
 
 
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В Минздраве утверждают, что за последние сутки обнаружили 1 701 нового пациента с COVID-19.
 
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