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Более 1700 за сутки. Минздрав - об официальной версии заболевших COVID-19
Источник материала: Партизан
В Минздраве утверждают, что за последние сутки обнаружили 1 701 нового пациента с COVID-19.
При этом по официальной версии за те же сутки умерло 7 пациентов. Правда, в реальности, это, видимо, данные только из одной больницы.
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В Минздраве утверждают, что за последние сутки обнаружили 1 701 нового пациента с COVID-19.
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