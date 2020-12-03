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Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке. Пояснили почему
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Электрогазосварщики тоже вступают в стачку.
В ряды Национальной стачки в четверг вступил электрогазосварщик СУ-95 ОАО «Стройтрест №3» Солигорска Владимир Шупилов. Накануне к стачечникам присоединился его коллега Алексей Дружинин.
Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.
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Электрогазосварщики тоже вступают в стачку
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