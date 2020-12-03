Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке. Пояснили почему

Источник материала: Салiдарнасць

Электрогазосварщики тоже вступают в стачку.

В ряды Национальной стачки в четверг вступил электрогазосварщик СУ-95 ОАО «Стройтрест №3» Солигорска Владимир Шупилов. Накануне к стачечникам присоединился его коллега Алексей Дружинин.





Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.