Анатолий Чубайс: виновник всех бед России с белорусскими корнями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во всем виноват Чубайс. Этот, говоря современным языком, мем появился в середине 90-х. Впервые это выражение прозвучало в программе НТВ "Куклы", как парафраз на решение Бориса Ельцина отправить Чубайса в отставку с поста вице-премьра. Ельцин тогда обвинил Чубайса в провале парламентской кампании.

© Sputnik / Дмитрий Донской Президент РФ Борис Ельцин беседует с главой своей администрации Анатолием Чубайсом.

С тех пор Чубайса обвиняют беспрерывно: в нечестной приватизации, в "веерных отключениях" и высоких тарифах на электроэнергию, а также в неэффективной работе корпорации "Роснано".

Корни российских бед — в Беларуси

Чубайс родился в Борисове в семье военного. Его мать — уроженка Могилева. Старший брат Игорь родился в Берлине. Чубайсы в то время часто перезжали, в Борисове прожили около четырех лет. Из-за частых разъездов Анатолий сменил несколько школ, учился в Одессе, Львове, Ленинграде. Причем школу, по его признанию, ненавидел — не за необходимость учиться, а за военно-патриотическое воспитание.

"Главное воспоминание состоит в том, что мы с друзьями как-то раз решили ее (школу — Sputnik) разобрать на части, а лучше поджечь. Мы сумели оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике. Большего ущерба мы нанести ей не могли. Но ненавидели мы ее все вместе", — вспоминал Чубайс .

© Sputnik / Дмитрий Донской Анатолий Чубайс на VII съезде народных депутатов России

А еще он ненавидел советскую власть — за аморфность и серость, за лицемерие и вранье, за, наконец, необходимость вступать в КПСС, если хочешь чего-то добиться. Чубайс вступил в партию в 22 года по одним данным, в 25 — по другим. Однако, как только появилась возможность, ушел в демократы: в середине 80-х был лидером кружка демократически настроенных экономистов Ленинграда, а в 1990-м стал экономическим советником Анатолия Собчака и одним из разработчиков союзной программы рыночных реформ.

Две "Волги" за ваучер

Главный грех Чубайса в глазах россиян, смеем предположить, — это приватизация, прежде всего, ваучеры, которые раздали и не объяснили, толком, что с ними делать. Чубайс пообещал, что со временем один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей "Волга", главное, правильно распорядиться ценной бумагой. Однако в условиях отсутствия полноценного фондового рынка и экономической малограмотности населения, получить свою часть дохода от разгосударствления предприятий удалось очень немногим.

Впрочем, один настойчивый россиянин все-таки пытался получить свои "Волги". В конце 90-х даже судился с госимуществом, но добился лишь 500 долларов компенсации.

© Sputnik / Алексей Федосеев Торговые работники на митинге протеста против аукциона, как формы приватизации

А ведь были еще залоговые аукционы. Когда государство, по предложению Чубайса, начало отдавать во временное пользование коммерческим банкам крупные предприятия. В обмен получало кредит. Если по истечению оговоренного срока государство было не в состоянии вернуть деньги, предприятие оставалось коммерсантам.

Чубайс со временем объяснил, что другого пути реформировать экономику в 90-е не было. Альтернативой был бы коммунистический реванш.

"Мы не могли выбирать между "честной" и "нечестной" приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка… Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом", — заявил он в 2004 году Financial Times.

Игры с электричеством

Однажды журналисты в шутку спросили брата Анатолия Чубайса Игоря: "А правда, что вы с братом в детстве отключали свет всему подъезду?". Чубайс-старший рассмеялся: "Эти игры он освоил позже и без меня".

Анатолий Чубайс возглавлял РАО "ЕЭС России" около 10 лет. На этом посту запомнился реструктуризацией компании и веерными отключениями. Свет за долги в конце 90-х действительно периодически отключали. Таким образом, Чубайс пытался приучить потребителя платить за услугу деньгами. Потому что в то время широкой практикой стали расчеты бартером — кирпичом, цементом, ширпотребом. В 2000-м от веерных отключений в РАО "ЕЭС" отказались.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Открытие домостроительного комбината "Град" в Наро-Фоминском районе

А в 2008-м единой компании не стало. Вместо нее, по замыслу Чубайса, российскую энергетику должны были обслуживать несколько государственных естественных монополий и многочисленные частные предприятия: генерирующие, сбытовые, обслуживающие.

Когда Чубайс предлагал свою реформу, он убеждал, что цены на электроэнергию для потребителя из-за демонополизации и конкуренции сбытовых компаний пойдут вниз. Однако конкуренции так и не случилось, а тарифы для потребителя выросли в несколько раз.

Государственный капиталист

Из одной госкорпорации Чубайс перешел в другую, стал директором "Российской корпорации нанотенхнологий", которая в 2011 году была преобразована в ОАО "Роснано".

"Это удивительно, что люди воспринимают Чубайса как символ капитализма, а он никогда не был капиталистом", — заметил несколько лет назад в интервью НТВ генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

© Sputnik / Дмитрий Астахов Анатолий Чубайс во время посещения завода ООО "Хевел"

В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.

При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат – это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.

© Sputnik / Евгений Биятов Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс

Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось". "Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили", - сказал он.

"Вам всем спасибо большое за один из самых интересных проектов в моей жизни. И удачи. Не спускайте!" – напутствовал Чубайс своих бывших коллег и подчиненных.