|
Новый год близко: сколько будут стоить елки
03.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, сколько будут стоить новогодние ели для белорусов.
Средняя стоимость елок по сравнению с прошлым годом выросла на рубль и на базарах и складах лесхозов составит:
При этом на складах лесничеств главные атрибуты будут стоить немного дешевле: – от 7 до 13 рублей. Выгоднее всего в текущем году будет покупать ели жителям Брестской области – там самые низкие цены (от 6,9 рублей), больше всех за елки заплатят минчане и граждане, живущие в Минской области (12,2 рубля за елку до метра).
Минлесхоз пока не установил цены на елки в кадках, но заверил, что их в этом году будут продавать во всех городах с населением более 30 тысяч человек.
В ведомстве напомнили, что указанные цены будут на официальных точках продаж хозяйств Минлесхоза, у ИП есть право устанавливать стоимость елей на свое усмотрение.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выгоднее всего в текущем году будет покупать ели жителям Брестской области – там самые низкие цены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)