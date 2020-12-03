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Новый год близко: сколько будут стоить елки

03.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, сколько будут стоить новогодние ели для белорусов.

Средняя стоимость елок по сравнению с прошлым годом выросла на рубль и на базарах и складах лесхозов составит:

  • высотой до метра – 10 рублей
  • от метра до двух – 12 рублей
  • от двух до трех метров – 17 рублей

При этом на складах лесничеств главные атрибуты будут стоить немного дешевле: – от 7 до 13 рублей. Выгоднее всего в текущем году будет покупать ели жителям Брестской области – там самые низкие цены (от 6,9 рублей), больше всех за елки заплатят минчане и граждане, живущие в Минской области (12,2 рубля за елку до метра).

Минлесхоз пока не установил цены на елки в кадках, но заверил, что их в этом году будут продавать во всех городах с населением более 30 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что указанные цены будут на официальных точках продаж хозяйств Минлесхоза, у ИП есть право устанавливать стоимость елей на свое усмотрение.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выгоднее всего в текущем году будет покупать ели жителям Брестской области – там самые низкие цены.
 
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